新达信托 Suntec REIT

本栏于今年3月8日曾论及这只股票已经进入具三波的（c）波升势。由于其每月一杆图中的“动力”信号随时会穿上“中性线”而进入正号界域，迄时股价当升试1.90元的阻力线了。当时股价为1.64元左右。见报当天一度回扯至1.61元，过后立即回升，3月21日上升至1.72元，24日跳空直试1.74元，又在介于1.71元与1.70元间留下缺口。4月26日上升至1.86元，与上述1.90元的阻力线近在咫尺。29日再试此价位未果，遂于当天以“转向”信号完成（c）波。5月12日下跌至1.69元，随即将上述第一个缺口填补。5月17日回升至1.80元，由于升势甚急，造成介于1.75元与1.73元间留下缺口。5月23日下滑至1.71元，又将此缺口填补。截至5月25日股价已经下跌至1.65元，由于从2020年3月23日的1.04元以三波回扯，其中A波已于同年6月3日的1.65元完成，而B波则止于同年8月4日的1.28元，因此，C波终于在上述的1.86元结束，估计向下挑战位于1.39元的支撑点也就顺理成章了。