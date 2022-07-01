亚细安制造业一连九个月扩张 但增速再放缓

产出和新订单增长加快，采购和招聘活动却减少，亚细安6月份制造业虽连续九个月扩张，但增速再次放缓。

由于原物料和能源价格激增，制造业的投入品价格加快上涨至有记录以来的第三高。

标普全球（S&P Global）星期五（7月1日）发布6月份亚细安制造业采购经理指数（PMI），指数从5月的52.3小幅下滑至52。

由于指数仍在50以上，亚细安整体制造业一连九个月扩张，但增速连续第二个月放缓。

调查显示，6月份制造业的产出略有增加，估计是更强劲的需求支撑了产出增长。

新订单也以较快的速度扩张。然而，在前一个月取得小幅增长之后，亚细安制造商留意到，来自海外的新业务有所下降。

去年10月以来，制造商的采购活动每月皆有增长，但6月份的增速是九个月以来最慢。

另一方面，生产前的库存和就业水平再次下降，影响整体指数。一些制造商指出，成本上升因而减少采购，也导致了裁员。

与此同时，供应商的交货情况在6月份继续恶化，交货时间已经连续29个月出现拖延，但交货时间延长的程度比5月份有所改善。

在价格方面，自2020年4月以来，每个月都出现通货膨胀。投入品通胀在本月加快，达到有记录以来的第三高。制造商认为，是原材料和能源价格飙升所致。

标普全球经济师贝卢兹（Maryam Baluch）说：“最新的PMI数据显示，亚细安制造业的增速进一步放缓。尽管企业提高了生产水平并获得了更多新订单，但在6月份却削减了员工人数、原材料和半成品的库存。”

贝卢兹指出，各个国家都出现了不同程度的通胀、原材料短缺和能源价格上涨的情况。

新加坡制造业扩张速度连续七个月领先其他国家

调查显示，七个亚细安国家中，有四国的制造业增长放缓，缅甸则陷入萎缩。

新加坡连续第七个月领先其他国家，6月份制造业PMI为59.3，创下有记录以来最快的扩张速度。

虽然略有放缓，越南（54）和菲律宾（53.8）的制造业在6月份仍取得不错增长。

泰国（50.7）、马来西亚（50.4）和印度尼西亚（50.2）则小幅扩张。马来西亚制造业的增长速度加快，但泰国和印尼的制造业出现六个月和10个月以来的最慢增速。

缅甸的营运条件持续恶化，6月份制造业PMI为48.2。