职总英康脱售Income at Raffles

职总英康（NTUC Income）的基金经理已把在莱佛士坊的Income at Raffles房地产的100％权益，卖给了一家投资经理。

房地产咨询公司仲量联行（JLL）周五（7月1日）透露这个消息时指出，这个位于莱佛士坊中心地带、哥烈码头旁的房地产，是新加坡中央商业区为数不多的999年地契房地产之一。这个资产包括一栋37层的办公楼和两层的零售裙楼，最初建于1992年，并在2019年完成提升工程。

在Income at Raffles的脱售交易，仲量联行担任职总英康的基金经理贸惠策略投资管理（Mercatus Strategic Investment Management LLP）的主要顾问。

仲量联行新加坡资本市场研究部主管林若君说：“Income at Raffles的出售是一项具有里程碑意义的交易，因为它是新加坡最具代表性的建筑之一，位于罕见的999年地契地段上。仲量联行很荣幸能作为这项交易的顾问，这加强了新加坡中央商业区核心资产的长期吸引力。”

根据仲量联行的估计，新加坡办公楼2022年至2030年可取得30％至35％的增长率。

仲量联行亚太资本市场主管柯尔（Stuart Crow）说：“新加坡作为亚太地区的投资目的地，韧性和吸引力继续引起投资者的强烈共鸣。鉴于市场上新的供应有限，以及对中央商业区黄金地段资产的竞争加剧，我们对新加坡办公楼的吸引力仍然非常有信心。”