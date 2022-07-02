网络基建设在高地免受林火水患破坏 新电信采取措施应对气候变化影响

新电信集团（Singtel）关注气候变化对业务的影响，积极采取应对措施，如把网络基础设施建在更高的地面或平台上，避免受林火或淹水破坏。

新电信在气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosures，简称TCFD）框架于2017年推出便根据框架进行相关披露，是最早采纳这个框架的本地企业之一。

新电信在星期四（6月30日）公布的第一份TCFD报告显示，集团已成立再生能源管理小组委员会，也完成气候变化对集团业务可能对短期和长期影响的分析。

报告说，从整体来看，集团若采取应对措施，所受到的气候变化冲击相对较低，但可在两方面改进。首先是加快改用再生能源，再来就是从环境可持续发展的角度，提高数据中心的竞争力。

其实早在框架于2017年推出前，集团便开始对本地和澳大利亚的业务进行未来气候变化相关的检讨，并采取相应措施。集团还根据科学碳目标倡议（Science Based Targets initiative，简称SBTi）的标准，制定减排目标。

新电信集团人力资源及可持续总监陈美玲接受《联合早报》访问时说，TCFD框架加强了集团在气候风险治理、策略、风险管理和设定目标与测量标准方面的努力。她认为，TCFD协助企业在比较环境、社会与治理（ESG）数据时提供标准。

“虽然TCFD主要针对金融业，但我们相信投资者最终会对他们投资的所有企业用同样的标准进行分析，不论这些企业属于任何领域，就如他们对所投资的企业采用相同的信贷风险、股价和企业价值影响的分析方法。”

新电信的业务看似与环境无关，但其实气候变化对集团业务影响很大。例如，澳洲时不时会发生林火，破坏基础设施。保险公司因此陆续提高相关保费，甚至拒绝为林火高风险地区内的基础设施承保。

集团在2016财年和2022财年进行气候风险评估后发现，气候变化可能对部分基础设施造成影响，于是决定把网络基础设施建在更高的地面或平台上，以防电信设备在发生淹水时受损。

集团在TCFD报告中指出林火和水灾风险可能带来的商机，包括研发绿色可低碳排放的资讯通信科技解决方案，以及营造在极端气候下依然可靠的电信业者品牌形象。

新电信的本地和澳洲业务获得总额约25亿元的可持续发展相关融资，当中包括与气候测量标准与目标挂钩的贷款和债券。陈美玲指出，采用TCFD和其他以科学为基础的评估方式，能让放贷者和投资者对集团管理气候风险和达成相关目标更具信心。