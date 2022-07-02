道琼斯工业指数 Dow Jones Industrials Average

本栏于今年4月8日曾论及指数从今年元月5日的36952.65点下跌以来，一个跌势“斜向交叉”已经形成。若以其第（三）及第（四）点价差，计自第（五）点，可测得基本目标为31820.62点了。当时指数为34641.18点左右。实际上，指数过后并没有立即下跌，4月20日升至35315.40点，21日一度上升至35492.22点，无奈“时不利兮骓不逝”，竟于当天以“主要转向”信号为上述“斜向交叉”走势的第（五）点画下句号。4月25日跳空直试33323.37点，遂在介于34106.01点与34792.76点间留下缺口，接着缓缓下滑。5月11日跌至31798.86点，完成了上述位于31820.62点的基本目标。6月1日回扯至33272.34点后再度回落，6月10日下跌至31387.84点，由于跌势甚急，造成介于32053.52点与32272.79点间留下缺口。13日进一步跌至30373.72点，又在介于31144.91点与31392.79点间留下缺口。截至6月16日已经下试29740.35点，随后于28日回扯至31885.09点，填补了上述第三个缺口，由于指数即将重返跌势，填补介于28902.13点与28323.40点的缺口当指日可待。