首家科技券商 获新交所全部会员资格

金融科技公司富途证券（新加坡)（Futu Singapore）的一站式线上交易平台——moomoo是近年风靡新加坡投资界的超级App。于新加坡立足短短一年，用户人数已占本地20至70岁常住人口的21.5%，即平均每五位人中，就有一位是moomoo的用户。

最近moomoo创行业先河，获得新加坡交易所全部会员资格，成为本地首家获得新交所和旗下中央托收公司（The Central Depository，简称CDP）全部会员资格的科技券商，并且成为CDP的存款代理人。究竟这家公司是如何短时间内在新加坡崛起的呢？

创行业先河 迈入新里程碑

富途证券（新加坡）moomoo秉承体验至上、用户第一的理念，不断推动产品叠代升级，推出普惠投资者、企业和行业的产品及服务，致力成为具有显著影响力的全球金融服务平台。

立足本地一年多，凭借健康的经营状况、坚定拥抱合规的经营理念及良好的客户口碑，moomoo已频频创下多个行业纪录，成功获得新加坡交易所全部会员资格，成为本地首家实现这一里程碑的科技券商。

moomoo具备优质便捷的产品服务，多维度满足新加坡本地乃至全球的投资者需求，并协助他们参与新加坡市场的交易。同时，富途证券（新加坡）亦成为该机构的存款代理人。

为庆祝这个历史性的重要里程碑以及moomoo近来在业务上的突破，富途证券（新加坡）在6月30日于新交所举行了简单而隆重的敲钟仪式。

富途控股高级合伙人及高级副总裁徐礼。（图/富途证券新加坡提供）

富途控股高级合伙人及高级副总裁徐礼出席敲钟仪式致辞时说：“能够获得新交所所有会员资格，对富途来说确实是一个重要的里程碑，肯定了富途作为区内最值得信赖的全方位金融科技和财富管理超级App的定位，有助于未来进一步加强我们新交所产品的服务及交易能力，让更多本地投资者可以享受更多样化的产品，进一步成为连结新交所及全球投资者的平台，为新加坡的零售及机构投资者，开辟投资理财新道路。”

moomoo提供免费实时行情、零佣金投资交易*、即时新闻、投资社区、投资者教育等，支持新加坡、美国、香港以及中国大陆A股市场的交易，包括股票、挂牌基金、衍生品、期货和基金，为新加坡投资者提供一站式投资理财服务。

富途背景坚实 市场占有率节节高升

不说不知道，富途证券（新加坡）的来头可不小，其母公司是在美国纳斯达克上市的富途控股（Futu Holdings），其中股东更包括腾讯集团。作为一家全球化跨国企业，富途控股旗下子公司遍布中国香港、新加坡、 澳大利亚及美国等地，服务全球超过1800万用戶。

凭借富途证券（新加坡）坚实的背景和超卓的产品与服务质量，为投资者注下了强心针。 moomoo表示，截至今年6月初，该平台在新加坡本地市场的占有率突破20岁至70岁常住人口21.5%，客户资产总额迅速增长，深获本地投资者的信任与支持。

徐礼说：“新加坡一直是富途国际化的重要一站，富途去年3月登陆新加坡后便在本地成立了东南亚总部，积极招揽本地及区域人才。过去一年多，尽管市场面对阻力，公司在本地的团队规模壮大了三倍，且还在不断增聘人手。截至今年3月底的财季，富途证券（新加坡）的客户资产总额仍按季增长了15.1%。公司也在这个季度继续拓展伙伴关系，积极为投资者开拓更多投资机会。”

金融服务维度多样化 机构业务取得长足发展

除了个人业务之外，富途证券（新加坡）的机构业务也取得了长足发展。

这一年间，富途证券（新加坡）参与本地多个首次公开售股（IPO）和初始发行（IOP），并于平台上掀起认购热潮，成为对接资本市场与投资者的重要参与者。

例如在今年4月，利安—华侨证券新加坡低碳交易所挂牌基金（Lion-OCBC Securities Singapore Low Carbon ETF）的IOP中，在moomoo平台上申购的投资者超过1300人，吸引到的投资人数与投资额为所有参与分销的代理中为最高。

此外，富途证券（新加坡）也参与了本地物联网公司爱物联科技（iWOW）的IPO，通过moomoo平台认购的新加坡客户超过1000人，占总合格申请的80%。这也是新交所凯利板IPO吸引到最多申购者的一次。

富途证券（新加坡）参与爱物联科技的IPO，并取得骄人的客户认购人数。（图/富途证券新加坡提供）

此外，富途证券（新加坡）更与巴克莱私人银行（Barclays Private Bank）建立长期的策略伙伴关系，让超高净值客户使用该私人银行的产品与服务，包括获取该私人银行为英国和欧洲财产融资、全权委托投资组合、结构性融资、直接投资以及可持续和影响力投资机会等所定制的解决方案。

致力推动投资者教育 培育下一代投资观念

在积极提升企业自身的业务能力外，富途证券（新加坡）也致力成为本地投资者教育的坚实力量，担任社会上投资教育的领航者，进一步落实企业“让投资更简单，不孤单”的使命。

今年初，富途证券（新加坡）moomoo连同新加坡新跃社科大学（SUSS）学生主导的SUSS投资社团，推出首届投资组合管理挑战赛，培养下一代投资者对采用智能投资的兴趣，并鼓励年轻人学习负责任地投资。挑战者通过moomoo平台在美股市场执行交易、利用moomoo投资组合功能更新他们的投资组合权重，并查看实时排名。

SUSS投资社团致力于鼓励更多年轻人智能投资。（图/富途证券新加坡提供）

在本月份，moomoo更会联同新交所以及不同的KOL举办线下投资研讨会，力邀不同企业及投资界的代表，一同探讨在动荡的环球市场中的投资方向，并谈论未来新加坡乃至全球的经济发展，多维度普及投资交易，促进投资者教育。

开启你的线上交易

富途证券（新加坡）提供美股终身免佣，加享一年免平台费，一站式满足跨市场资产配置需求，一键投资新股、美股、港股、基金、期货、期权、ETF及REITs。moomoo助力每位投资者轻松开启投资之路。 想要快人一步掌握下半年的投资策略部署，立即点击网站。

*优惠受条款及细则约束，欲了解详情请浏览网站。

【本文由富途证券（新加坡）呈献】