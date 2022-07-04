海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（6月27日）曾论及指数短期内当向上突破位于3128.06点阻力线，以填补介于3165.54点与3181.73点间的缺口，接着继续其升势，再填补介于3192.56点与3209.62点间的缺口后，重返跌势，迄时指数当填补介于3100.21点与3092.80点间的缺口，过后再填补介于2896.57点与2890.70点的缺口；毕竟今年5月23日所言及的2789.89点的目标尚未完成呢。当时指数为3111.65点左右。见报当天指数跳空升试3142.31点，同时在介于3120.39点与3111.65点间留下缺口。28日指数进一步上升至3145.17点，29日指数一度升试3154.76点，可惜未能填补上述第一个缺口，就于当天以“主要转向”信号进入调整。30日指数下跌至3102.21点，遂将上述第五个缺口填补。7月1日指数再接再厉下试3089.40点，又将上述第三个缺口填补。由于其每周一杆图中上周的闭市价为3095.59点，较前一周的闭市价3111.65点略低，遂于其每周一杆图中出现“转向”信号；加上其“动力”信号目前已经穿下“中性线”进入到负号界域的0.12687处，为指数跌穿3023.95的支撑点埋下伏笔。