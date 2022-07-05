本栏于今年元月26日曾论及这只股票已经在去年12月21日下试1.46元，由于跌势甚急，造成介于1.64元与1.69元间出现缺口；短期回扯或将无法填补此缺口。估计股价一旦跌穿1.41元的支撑点，势必挑战位于1.35元的重大支撑点了，当时股价为1.50元左右，2月28日股价下跌至1.45元，3月1日股价跳空升试1.48元，同时在介于1.47元与1.46元间留下缺口；4日股价骤然下跌至1.46元，随即将此缺口填补，同时又在介于1.48元与1.50元间留下缺口。3月17日股价下探1.43元后，止跌回升。3月24日股价上升至1.50元，随即将上述第三个缺口填补。3月30日股价骤升至1.54元，同时在介于1.51元与1.50元间留下缺口。4月5日股价跳空直试1.68元，由于升势特急，造成介于1.58元与1.53元间留下缺口。4月5日股价上升至1.69元，遂将上述第一个缺口填补；过后回落至5月12日的1.56元，又将上述第五个缺口的一部分填补。估计短期内股价除非能升逾1.75元的阻力点，否则跌穿上述1.41元的支撑点在所难免。