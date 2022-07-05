AMRO调低亚细安加三今年增长预测至4.3％

乌克兰战争和全球金融条件收紧，外加中国近期暴发的疫情，将给亚细安加三（中国、日本及韩国）的出口和增长表现带来负面影响。

“亚细安加三”宏观经济研究办公室（AMRO）星期二（7月5日）发表最新报告，调低亚细安加三今年经济增长，从早前预测的4.7％，减至4.3％。

此外，它将区域的通胀预测调高至5.2％，比4月份预测的3.5％，高出1.7个百分点。

不过，它预计明年通胀率会放缓至2.8％，区域经济增长则加快至4.9％，较之前预测的4.6％高。

就亚细安市场而言，报告维持之前预测，预计亚细安今年经济增长为5.1％，并在明年略微加快至5.2％，表现比去年的3.1％增长来得更强劲。

至于新加坡，报告估计今年新加坡增长为3.9％，较之前预测的4％略低，至于明年，可能放缓到2.4％，也比之前预测的2.6％低。

AMRO首席经济师许和意说：“正当亚细安加三整个区域开始摆脱疫情危机知己，乌克兰持续战争和美国通胀不断攀升，为政策制定者带来了一系列新挑战。”

根据报告，俄乌开战至今已五个月，除了加剧全球供应链，战争以及对俄罗斯的制裁行动也造成全球燃料和食品价格不断上涨，导致亚细安加三的通胀加速。

在美国，物价飙升迫使美国联邦储备局以比预期更快速度收紧货币政策。这引发市场担忧经济衰退，连带地金融市场出现大量抛售，避险情绪激增，更多资本从新兴市场外流。

报告还说，最近上海暴发的疫情，令当地政府实施一系列封控措施，扰乱了该地区生产和供应，无形中影响了中国和该地区的经济增长前景。

许和意说：“在这一艰巨环境中，亚细安加三的政策制定者如今面临艰难的政策权衡决定，因为他们需要在维持增长势头的同时，控制住通胀上扬压力。”

整体而言，报告对区域经济前景仍持乐观态度，因为更多亚细安加三经济体正逐步把冠病视为地方流行病来处理，疫情和旅行相关限制将进一步放宽，带动经济活动更全面地恢复，从而促进国内需求。

报告说：“预计今年和明年的亚细安加三增长，特别是亚细安的增长，将保持强劲。”