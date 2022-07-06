5月零售销售增长17.8％连涨三个月

统计局周二公布的最新零售销售指数显示，若不包括汽车销售，5月份零售销售上升22.6％。经济师预测，我国今年的零售销售增长9％至10％，较2021年的11.1％低。

我国零售销售连续三个月增长，5月份同比增长17.8％。这主要是因为去年5月份许多防疫限制措施仍在实施中，国际旅行也受到限制，造成去年同期的比较基础较低。

经济师预测，我国今年的零售销售增长9％至10％，较2021年的11.1％低。

新加坡统计局星期二（7月5日）公布的最新零售销售指数（Retail Sales Index）显示，若不包括汽车销售，5月份零售销售上升22.6％。

经季节性调整，零售销售环比增加1.8％，不包括汽车销售则增长2.7％。

5月份总零售额大约为39亿元，其中网络零售占大约12％，比4月份的12.4％略低。

统计局指出，5月份的零售销售延续4月份的双位数增长，主要是因为去年同期的比较基础较低，当时我国仍实施防疫措施，例如限制国际旅行。

大华银行高级经济师柳天成指出，尽管因为去年同期的比较基础较低，5月份仍取得了不错的环比增长，“这显示国内零售和餐饮业正在改善，劳动力市场同时更吃紧，游客需求也逐渐复苏。”

今年来，零售销售增长了9.6％。除非和冠病有关的风险再度出现，柳天成上调我国今年的零售销售增长预测，从6％调高到9％。

新加坡兴业银行高级经济师颜圣充预测全年零售销售增长10％。他以三个月移动平均数（3 month moving average，简称3MMA）来看，5月的零售销售已经上升到3.5％，是2020年9月以来最快。“亚洲各个市场逐渐步出冠病阴影，我国零售销售估计在第三季仍维持强劲。”

柳天成和颜圣充同样预期，明年1月1日消费税正式上调前，消费者将提前消费，进一步支撑本地零售业。

大多数零售业的销售额在今年5月都取得同比增长。非必需消费品例如服饰和鞋类、百货公司、钟表与珠宝的销售额增长了98.2％、73.1％和60.7％，这是因为去年同期国际旅行仍受到限制，游客消费较少。

相比之下，今年5月份的汽车销售额同比减少了10.2％。超市和霸级市场，以及迷你超市和便利商店的销售额分别减少了10.3％和4.8％。

统计局指出，去年5月份正值高警戒解封第二阶段，更多人居家办公，因此对杂货的需求较高。

在高警戒解封第二阶段，约有半个月，消费者不允许在餐厅内用餐，影响了餐饮服务销售。今年5月份，餐饮服务销售大幅反弹，同比增长40.1％，增幅远高于4月份的11.6％。经季节性调整后，5月的餐饮服务销售比4月份增长了7.9％。

5月份的餐饮服务销售总额为9亿1000万元，网络餐饮服务销售约占24.4％，占比略低于4月份的26.7％。

我国放宽了大型活动和国际旅游的限制，5月份的餐会供应销售增长了101.6％。