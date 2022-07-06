台湾加权指数 Taiwan Stock Exchange Weighted Index

本栏于今年3月23日曾论及指数短期回扯，当填补介于17581.57点与17736.52点及介于17845.01点与17934.40点的缺口。当时指数为17560.36点左右。指数过后于3月30日上升至17770.07点，填补了上述第一个缺口，旋渐渐下跌。4月15日指数骤然下试17004.18点，同时在介于17141.33点与17245.65点间留下缺口，接着下跌至16845.51点；4月21日回扯至17213.66点，遂将此缺口的大部分填补，过后继续下滑。4月27日下试16219.41点，由于跌势甚急，造成介于16427.32点与16644.79点间出现缺口；4月29日指数跳空升试16663.66点，旋将此缺口填补。5月5日上升至16783.78点，次日，竟跳空直试16312.17点，随即在介于16491.11点与16696.12点间留下缺口。5月12日指数终于下探15616.68点完成了图中的第（四）点，接着以三波向上回扯。5月31日回升至16807.77点，遂将上述第五个缺口填补，同时也为第（五）点画下句号。截至7月4日，指数已经下跌至14167.10点，若以图中第（三）及第（四）点价差，计自第（五）点，可测得基本目标为14086.40点了。