福联盛 Hock Lian Seng Holdgs

本栏于今年3月12日曾论及这只股票已经形成一个升势“三角形”。估计股价一旦突破位于0.27元的阻力线，当朝位于0.315元的目标前进了，当时股价为0.265元左右。4月7日股价穿上上述位于0.27元的阻力线直抵0.31元，完成了上述位于0.315元的基本目标。4月22日股价再度试0.31元未果，遂于该周每周一杆图以“转向”信号，为一个源自2020年8月25日自0.21元以三波回扯的（c）波画下句号。回顾期间股价于去年元月27日上升至0.275元结束了图中的（a）波，过后回落至同年7月29日的0.225元，此为（b）波。今年4月22日股价升试0.31元为（c）波画下句号。截至5月11日股价已下试0.255元，同时在介于0.265元与0.275元及介于0.28元与0.285元间留下缺口。5月12日股价回升至0.275元，旋填补了上述第一个缺口。若以0.21元的价位为三波下调中的A大波；那么，位于0.31元也应为B大波的终点。估计股价目前正处C大波下跌的开始，填补介于0.245元与0.24元及介于0.24元与0.235元的缺口，也就水到渠成。