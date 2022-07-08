经济衰退阴影下大宗商品价格下挫 国际油价一度跌破每桶100美元

受到冠病和供应链中断的影响，大宗商品价格近两年剧烈波动。为了抑制通货膨胀，各国央行积极收紧货币政策，投资者担心这将造成经济衰退，损害需求。

全球经济陷入衰退的忧虑笼罩大宗商品市场，能源、金属和粮食价格自今年6月的最高点下挫大约20％，国际油价一度跌破每桶100美元。

受到冠病大流行病和供应链中断的影响，大宗商品价格近两年剧烈波动。今年2月俄罗斯和乌克兰爆发冲突，大幅推高商品价格，全球皆面对能源和粮食价格高涨的冲击。

为了抑制通货膨胀，各个中央银行积极收紧货币政策，投资者如今担心这将造成经济衰退，损害需求。

从石油到小麦的所有商品价格都在下滑。追踪23种能源、金属和农作物现货合约的彭博商品现货指数（Bloomberg Commodity Spot Index）自今年6月的最高点下跌了将近21％，追踪28种商品的期货价格指数下跌近19％。

其中布伦特原油（Brent）和美国WTI原油期货价格双双跌破每桶100美元的价位。布伦特油价最低去到98.50美元，截至周四（7月7日）本地时间傍晚6时，交易价回升到101.66美元；WTI油价最低跌至95.10美元，之后回升到99美元的水平。

今年4月飙破每公吨8000令吉的原棕油期货价格跌至4000令吉以下，从最高点跌超过50％。

简称“黄小玉”的黄豆、小麦和玉米期货价格则从今年的最高点下跌了10％至40％。

油气和大宗商品股走跌

受到全球大宗商品市场影响，本地与石油和天然气行业有关的股票都下跌，尤其是中小型股例如常青石油天然气（RH PetroGas）、Rex国际（Rex International）以及GSS能源（GSS Energy）等，周四下跌了大约2％至6％。

其他大宗商品股例如金光农业资源（Golden Agri-Resources）和堡垒矿业（Fortress Minerals）盘中下跌大约2％和6％。

辉立Nova资深经理桑杜（Avtar Sandu）指出，虽然原油供应仍吃紧，但投资者预测需求将大幅减少，因而看跌油价。

价格剧烈震荡也令一些大宗商品投资者趋于避险。花旗集团（Citi）日前预测，如果经济衰退，油价有可能在今年底跌至每桶65美元、2023年底跌至45美元。

桑杜说：“价格大幅波动是目前原油价格唯一的常态，投资者情绪严重扭曲了油价的基本面。”

经济师：原棕油价格下跌 能缓解本地食品和能源价格

新加坡兴业银行分析师何丽玲在一份最新报告中指出，虽然俄乌战争仍在继续，俄罗斯和土耳其已经同意进行谈判，在黑海建立一个安全的海上走廊，从乌克兰出口可替代原棕油的其他粮食作物。

与此同时，印尼政府取消了原棕油出口禁令，并发放240万吨棕榈油产品的出口许可证。何丽玲预测，今年下半年的原棕油价格平均为每公吨4300令吉。

马来亚银行证券经济师李主礼接受《联合早报》采访时说，原棕油价格下跌有助于缓解食用油价格上涨。今年来，食用油的价格一直保持双位数增长。

边境重新开放允许外籍劳工回到农场和种植园，也缓解了马来西亚等主要原棕油生产国所面临的劳动力短缺问题。

李主礼指出，国际能源和粮食价格的走势息息相关，“全球经济增长放缓以及能源价格逐渐稳定下来，也会让粮食大宗商品价格放缓。”

李主礼也说：“这将有助于缓解新加坡的食品价格，特别是非熟食如食用油、面包及谷物。与能源相关的费用，包括汽油和电费，也可能稍微放缓。”