凯德中国信托 Capitaland China Trust

本栏于去年12月28日曾论及这只股票当时正处于具五波走势的C大波，估计一旦穿下1.095元的支撑点，向下填补介于1.065元与1.055元及介于0.995元与0.98元的缺口也就理所当然。当时股价为1.18元左右。可是股价并没有立即下滑，而是略微回升至今年元月3日的1.22元，过后多次试此价位未果，遂缓缓回落。3月15日股价终于下探1.11元，旋于每周一杆图以“主要转向”信号向上回扯。3月30日股价回升至1.23元，次日，再试此价位，4月5日股价第四度试此价位未果，遂于该周每周一杆图以“转向”信号重返跌势。5月12日股价下试1.07元，不但跌穿上述位于1.095元的支撑点，同时也几乎将上述第一个缺口填补。6月8日股价一度回升至1.21元，由于股价自去年12月17日的1.19元下跌至今年5月3日的1.07元，期间其“动力”信号却从负号界域的0.5831上升至0.1381处，随时会穿上“中性线”；估计短期回扯，股价当向上突破1.23元的价位，以填补介于1.24元与1.25元间的缺口后，重返跌势。