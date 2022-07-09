去年创新高后 亚太区投行收费收入下滑

金融数据科技公司路孚特公布的数据显示，日本除外的亚太区投资银行收费收入在今年上半年低于去年同期，但仍为2000年以来第二高。

受到股票资本市场（ECM）收费大幅下滑的影响，亚太区投资银行收费收入在去年创下历史新高后，今年有所下滑，上半年收费总额同比下滑9％至150亿美元（210亿4400万新元）。

金融数据科技公司路孚特（Refinitiv）公布的数据显示，日本除外的亚太区投资银行收费收入在今年上半年低于去年同期，但仍为2000年以来第二高。

债务资本市场（DCM）方面，承销费收入同比上涨13％至79亿美元，创有史以来上半年收入新高。

已完成并购交易的咨询收费创四年新高，同比增加10.5％至18亿美元。

不过，股票资本市场收费在去年上半年创下历史新高后，下降42.9％至32亿美元。而银团贷款（syndicated loan）收费同比也下跌7.6％至20亿美元。

股票相关的发行方面，募集资金同比减少51.4％至1290亿美元，跌至三年低点。股票发行量同比也下降33.4％。

其中，首次公开售股（IPO）下降41％至504亿美元，但仍是有史以来第二高，占上半年全球市场份额70.5％。

在我国进行的三宗特殊目的收购公司（SPAC）首次公开售股，共筹资达2亿8030万美元。而亚太地区首次公开募股筹资前三位的国家为中国、韩国和印度，分别达305亿美元、116亿美元和51亿美元。

另外，后续发行（Follow-on Offering）和亚太可转债发行同比也分别下降56.7％和55.1％，至605亿美元和181亿美元。

行业方面，能源和电力行业占亚太地区股票资本市场活动的20.2％，共筹资261亿美元，同比增长54.8％。高科技、金融和材料分别占据市场份额的16.1％、15.2％和13.2％。

报告还显示，今年上半年，亚太地区的一级债券发行筹集了2万亿美元，同比增长16％，创有记录以来的最强增长。

并购交易活动下降4.4％至5729亿美元，但仍高于历史水平。