海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（4日）曾论及指数于7月1日下试3089.40点，同时其每周一杆图中出现“转向”信号；加上其“动力”信号目前已经穿下“中性线”进入到负号界域的0.12687处，跌穿3023.95点的支撑水平也就水到渠成。当时指数为3095.59点左右。见报当天指数骤然上升至3127.35点，由于升势甚急，造成介于3104.43点与3095.59点间出现缺口；5日指数回落至3099.44点几乎将此缺口填补。6日指数一度下试3096.38点，7日指数进一步下滑至3093.47点，遂将上述第一个缺口全予填补，过后以全天最高的3129.40点闭市，预示着指数或将出现回扯。8日指数再接再厉的上升至3141.09点，由于指数自5月20日的3240.58点下跌至6月17日的3098.09点，期间每日一杆图中的“动力”信号却从负号界域的0.2131上升至负号界域的0.1601处，短期内有可能穿过“中性线”而进入到正号界域。以此类推，指数或将上升填补介于3165.54点与3181.73点及介于3192.56点与3209.62点的缺口后，重返跌势；至于能否填补介于3263.11点与3275.07点间的缺口，那就难以逆料。