英诺特 INNO TEK

本栏于今年2月3日曾论及这只股票当时正处于一个升势“斜向交叉”走势中的第（五）点下调，当填补介于0.665元与0.66元间的缺口后，重返升势。当时股价为0.685元左右。可是股价过后渐渐回升，2月9日股价上升至0.745元，10日股价再试此价位未果，随即于当天以“转向”信号进入调整。2月28日股价骤然下跌至0.67元，同时在介于0.69元与0.71元间留下缺口；3月4日股价下跌至0.65元，遂将此缺口填补。3月8日股价下试0.575元，旋出现回扯；22日股价上升至0.665元，且于当天以“转向”信号重返跌势。5月12日股价下跌至0.50元，过后回升至5月26日的0.56元，6月20日股价第三度试此价位未果。由于股价自5月20日的0.525元下跌至6月20日的0.485元，期间其每日一杆图中的“动力”信号却从负号界域的0.79976上升至0.32379处，随时会穿上“中性线”而进入正号界域。因此，短期回扯，股价或将试0.61元的阻力线。不过，一旦跌穿0.30元，上述的“斜向交叉”当失效，而股价将重返跌势。