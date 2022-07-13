上财年股东回报率为5.81％ 淡马锡投资净值达4030亿元再创新高

由于地缘政治充满不确定性、通货膨胀压力不断加剧、供应链瓶颈未解等因素持续影响经济，淡马锡预期，主要发达市场可能面临经济衰退的风险。不过，淡马锡仍会专注于构建符合长期发展趋势的投资组合。

淡马锡控股的2022财年投资组合净值达4030亿元，首次突破4000亿元，一年期股东总回报率为5.81％。鉴于全球经济增长前景不明朗，淡马锡在本财年放慢投资步伐。

淡马锡周二（7月12日）发布截至今年3月底的2022财年年报，集团投资组合净值比上一个财年增加220亿元。10年期和20年期股东总回报率分别是7％和8％。

集团上财年的投资交易维持活跃，投资额为610亿元，脱售额是370亿元。

非上市资产占投资组合52％

非上市资产占集团投资组合的52％，总值从10年前的530亿元增至2100亿元，增加约三倍。

由于地缘政治充满不确定性、通货膨胀压力不断加剧、供应链瓶颈未解等因素持续影响经济，淡马锡预期，主要发达市场可能面临经济衰退的风险。

在记者会上，淡马锡首席投资官兼东南亚区总裁罗锡德（Rohit Sipahimalani）指出，如果美国和欧洲陷入经济衰退，中国也将受到影响。

罗锡德说，美国联邦储备局停止收紧货币政策，并开始放宽政策，市场才有可能接近并逐步走出谷底。“以联储局目前的政策立场来看，我们不认为这很快会发生。基于这个原因，我们估计直到年底、甚至进入2023年，市场都将维持低迷。”

不过，淡马锡仍会专注于构建符合长期发展趋势的投资组合。罗锡德说：“我们希望建立一个可持续和有韧性的投资组合。当我们走出这个低谷，将继续投资，只是现阶段我们比一年前更为谨慎。”

淡马锡公司战略办公室执行总经理林明沛说：“作为一个寻求长期可持续回报的投资者，我们没有任何投资或脱售资产的压力，更重要的是回归资产内在价值的基本面，以及我们关注的长期趋势。”

自2016年起，淡马锡的投资组合聚焦数码化进程、可持续的生活、未来新消费以及更长寿命四个长期结构性趋势。对这四个趋势的投资，占投资组合的比率从2016年的13％增至2022年的30％。

主导这些长期趋势的投资跨越不同行业和市场。金融服务（23％）、交通与工业（22％）以及电信、媒体与科技（18％）是占比最高的三大行业。

争取2050年实现净零碳排放

另外，淡马锡致力于争取在2050年实现投资组合的净零碳排放。去年，集团把碳成本纳入投资决策中，今年的内部碳价已从每吨二氧化碳当量42美元（约59新元）调高至50美元，并预计到2030年底之前逐步调高至100美元。

淡马锡年报的主题为“世代向荣”（So Every Generation Prospers）。

淡马锡董事长林文兴在文告中说，在当今纷杂的世界，政府、企业和社会所面临的挑战是多方面且影响深远的。“虽然未来不可预测，但我们有许多机会并肩应对全球挑战。”

淡马锡执行董事兼首席执行长狄澜（Dilhan Pillay）也强调，即使未来10年市场动荡，集团继续专注于塑造具有韧性和前瞻的投资组合，以可持续发展作为一切行动的核心理念。