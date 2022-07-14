机器人制造商宝科数码 淡滨尼北打造全球总部

本地机器人制造商宝科数码（OTSAW）斥资约200万元在淡滨尼北工业大厦（JTC Space@Tampines North）打造全球总部，并计划在今年底前增聘现有员工至逾100人。

拟8月申请在美IPO

公司准备8月向美国纳斯达克证券交易所提交首次公开售股（IPO）申请，目标筹资高达8000万美元（1亿1240万新元）。

副总理兼经济统筹部长王瑞杰星期三（7月13日）出席宝科数码总部的开幕仪式。他在会上致辞时指出，在工业4.0时代，机器人在未来几年将越加普遍。冠病疫情促使企业转向机器人和自动化，企业即便拥有较少员工也能有更好表现。

针对机器人将扰乱工作甚至某些行业，王瑞杰表示这方面的焦虑是可以理解的，不过他强调，技术进步和全球化将会推动结构变化，因此必须学习如何充分利用这些变化来创造新的可能性。

王瑞杰说：“我们必须学习如何部署机器人来完成一系列艰巨和重复的任务，甚至越来越智能的任务，以增强人类独特的办事能力。要取得成功，我们必须投资于研发、创新、教育和终身学习。”

宝科数码创立于2015年，业务分布于全球超过20个国家，至今已部署超过600台机器人。顺应疫情趋势，公司从专门制作保安机器人，已进一步扩大至清洁机器人和配送机器人。除了新加坡，公司目前在德国慕尼黑和美国波士顿设立据点。

公司创办人兼总裁林镇明告诉《联合早报》，新的全球总部占地面积约2万平方英尺，不仅是公司研发中心，也是组装机器人的生产基地。公司生产力将提升四倍，希望到2024年每年能生产1000台机器人。

他指出，进入后疫情时代，机器人更加供不应求，这是因为人手短缺的问题仍无法解决，尤其是在保安、配送和清洁这些依赖人力的领域。

有鉴于此，公司希望透过在美国上市，获得更多资本来加速增长步伐及推广机器人的普及，“我们唯有提高生产力才能降低成本，使机器人的价格变得更经济实惠。”