美元兑新台币 USDTWD

美元自从2016年元月20日升试33.8350新台币后，就以三大波缓缓回落；其间A大波又可细分为三波。同年8月10日美元下跌至39.8590新台币完成了（a）波，过后回扯至同年12月28日的32.4550新台币，此为（b）波。2018年2月16日美元下跌至28.9210新台币，随即结束了（c）波；接着又于其每月一杆图以“转向”信号带领美元进入B大波回扯。2019年8月6日美元上升至31.7330新台币，又于当天以“主要转向”信号完成了B大波。2021年6月15日美元一度下探27.3690新台币为C大波画下句号，随即止跌回升，并以五波走势渐渐上升。同年7月8日美元上升至28.3210新台币结束了图中的第（1）波，今年元月18日美元下跌至27.4020新台币为第（2）波画下句号。截至7月5日美元已经上升至29.9140新台币，估计美元正处第（3）波升势；短期回扯，美元当试位于29.2733新台币的支撑线，过后重返升势。何况其“动力”信号随时会穿上“中性线”而进入正号界域，迄时美元当突破30.8606新台币的‘阻力线’扬长而去。