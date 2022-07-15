本报中小企业大师班邀专家分享 邻里企业如何开通数码营销

邻里企业如何通过数码渠道，包括新兴中文数码营销吸引顾客，以及采纳线上付款推动销售？《联合早报》主办中小企业大师班系列之二，邀请业界领袖和专家分享经验和心得。

这次的主题是“开通数码渠道，把握发展契机”。

新加坡全国商联总会会长杨向明会以“邻里企业如何通过数码渠道吸引顾客？”为课题分享。他指出，“线上到线下”（Online To Offline）的营运模式适合邻里商店采纳，顾客在浏览邻里商家网站后，可前往住家附近的商店查看和购买所需商品。其他两位主讲者是星网商户销售与支付伙伴关系高级副总裁陈秉荣，以及德仁营销创办人娄鹏。

陈秉荣将讨论如何采纳线上付款推动销售，而娄鹏则会介绍本地中文数码营销的新趋势，分析哪些渠道适合中小和微小型企业。

星网电子付款公司（NETS）首席执行官陈明耀指出，这场疫情无疑加快了网上购物的速度。消费者的购物行为发生了变化。

“通过这次线上研讨会，我们希望让小型企业业者能更好地了解如何以数码方式吸引顾客，以及星网提供的支付解决方案配套如何支持它们线下和线上的业务。”

这场线上研讨会将在本月19日（星期二）下午3时至4时，通过ZOOM视频连线方式进行。

有兴趣参与研讨会者须预先报名，即日可上网到zbsme2.sphevents.com.sg免费报名。《联合早报》中小企业大师班由NETS呈献，支持伙伴是新加坡全国商联总会。