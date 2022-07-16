集永成 Chip Eng Seng Corporation

本栏于去年12月1日曾论及这只股票于去年5月4日骤跌至0.455元，并在介于0,47元与0.49元间留下缺口，估计一旦跌穿位于0.37元的支撑线，当有骤跌。当时股价为0.415元左右，今年元月5日股价再度下试0.405元未果，遂于该周每周一杆图以“主要转向”信号止跌回升，同时渐渐形成一个升势“斜向交叉”。2月9日股价跳空升试0.435元，造成介于0.43元与0.42元间留下缺口。2月23日股价上升至0.47元完成了图中的第（二）点，随即以三波下调。3月16日股价下跌至0.435元结束了图中的（a）波，过后回扯至4月25日的0.465元，且于当天以“转向”信号完成了（b）波。20日股价第三度试0.41元，也填补了上述第二个缺口，并于当天以“主要转向”信号结束了（c）波，同时为第（三）点画下句号。7月14日股价上升至0.60元，估计随时会完成第（四）点，接着将进入第（五）点调整。短期内股价当向下填补介于0.50元与0.495元间的缺口，以完成第（五）点，过后重返升势。