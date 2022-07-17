综合运用多方案解决全球粮食问题

随着乌克兰危机爆发，粮食安全已成为更加紧迫的全球性问题。投资者可帮助设计解决方案，实现从农场到餐桌，确保粮食安全。

俄乌冲突进一步加剧了食品价格飙升和供应短缺问题，人们不得不关注粮食安全这个本就重大的全球性问题。

预计到2050年，粮食需求将增加60%。然而，考虑到可耕地和水资源正不断减少，供应难以跟上需求，即便按目前的需求水平，仍有约20亿人会营养不足。

据估计，俄乌冲突已导致粮食和化肥短缺，并进一步加剧高企的通胀，导致全球在粮食安全方面取得的进展倒退10年。在南亚和非洲，越来越多人可能把20%以上的收入用在粮食开销，加剧冠病疫情造成的问题。

这些都是巨大且复杂的社会和环境挑战，没有什么灵丹妙药。要解决这些问题，须要在整个食品价值链上，综合运用各种解决方案。为应对这场危机，我们应群策群力，加速采用谷物和较低效的动物蛋白的替代品，发展高效的粮食生产，以及更短、更安全的供应链。相应的，这也为创新企业和投资者提供了机会，他们可以共同努力，为人们的身体健康及成长，提高所需食品的可持续性、可及性和质量。

借助农业科技 用更少资源提高产量

其中一项大有前景的解决方案是农业科技。借助科技，我们可以用更少的资源提高农作物产量。鉴于目前的供应中断（俄罗斯和乌克兰合计约占全球氮肥出口的20%和钾肥出口的30%），人们可能会更加关注如何减少农业对化肥的依赖。这可以通过垂直农场和精细农作来解决，同时还能降低污染。

面对粮食短缺，可以通过更好地诊断和预防性动物卫生措施，以提高畜牧业的效率，包括使用维生素、益生菌（促进肠道健康）、酶和提高饲料吸收和产量的疫苗。

另一种缓解短缺问题的方法是充分利用现有的资源。当务之急是减少浪费，目前粮食浪费已占所有粮食产量的三分之一，每年约达13亿吨。要减少浪费，就必须改善物流和配送网络并提高食品安全，这一切都可以通过科技实现。前景可观的创新技术包括无菌包装——在包装之前对食品进行高温消毒，无须使用化学品或冷藏来延长保质期。

开发人造肉 寻求新替代

另一种方法称为自然生物保护，借鉴传统的发酵原理，使用专门开发的食物培养物，来更好地保存酸奶和奶酪。与此同时，与其白白浪费食物，不如将其重新利用，例如可以将多余的油脂和动物脂肪转化为动物饲料或生物燃料，或者（小规模）使用奶酪制作过程中产生的乳清来为更多的食物制作包装。

其次是食品生产环节，对食品生产商而言，一个亟待解决的问题是如何使食品更有营养、更实惠，以及更加可持续。食品公司正争相开发人造肉，寻找植物性牛奶替代品（如燕麦或土豆），并提高其可负担性。有别于合成原料，天然原料对石油的依赖较少，因此对天然原料的需求也很大。

就地生产更多粮食是另一项极佳的解决方案，可谓一举多得：令供应更可靠，减少浪费，碳足迹更小，可追溯性更强。就地生产粮食还有助于缓解淡水供应和耕地等资源不断减少所带来的压力。同时，室内垂直农场具有巨大的增长潜力和发展前景，有助于在空间狭小或气候条件恶劣的地区生产优质粮食。经营这些农场的公司正在大举投资。例如，垂直农业公司Kalera计划今年在新加坡建立一个大型农场，目标是每年种植约50万公斤绿叶蔬菜，为新加坡到2030年满足其30%营养需求的计划（目前约为10%）出一分力。

传统农场也在采用最前沿的科技，使农民能够根据需要，精准地灌溉和使用化肥，可减少高达80%的淡水和化肥使用量。这些技术还可以提高产量，保护稀缺资源，并减少氮氧化物排放。

新一代食品生产物流模式可缩短复杂全球供应链

食品物流也在经历变革。

人们对直接面向消费者的食品服务（如农场到餐桌餐盒）以及新一代的食品生产和物流模式的需求也不断增加。事实上，几乎任何新一代的食品生产和物流模式都可以缩短复杂的全球供应链，减少物流问题、食物变质和污染的风险。

我们有史以来第一次看到政府和消费者齐心协力，以开发更优质、更可持续的食品和农业方法。未来，整个食品价值链的上下游公司将运用他们掌握的技术来满足这些需求。

（作者是瑞士百达资产管理高级投资经理）