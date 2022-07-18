海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（11日）曾论及指数的“动力”信号短期内有可能穿过“中性线”进入正号界域。以此类推，指数或将上升填补介于3165.54点与3181.73点及介于3192.56点与3209.62点的缺口后，重返跌势。当时指数为3131.26点左右，7月12日指数上升至3147.73点，13日指数更升至3150.11点，可惜虎头蛇尾，指数竟于当天以3128.69点闭市，较前一天闭市3145.77点来得低，加上当天的波幅远大过前一天，遂成了“主要转向”信号。14日指数跳空下探3089.43点，由于跌势甚急，造成介于3120.78点与3128.69点间出现缺口。回顾指数于6月29日一度升试3154.76点，完成了图中的（a）波，过后以三细波下调。7月1日指数下试3089.40点完成了a波，接着回升至7月13日的3150.11点，并于当天以“主要转向”信号结束了b波；而c波终于在上周五（15日）指数下试3088.25点，且于当天以“转向”信号完成，同时也为（b）波画下句号。因此，估计（c）波当向上填补上述第三个缺口，接着再填补上述第一及第二个缺口后，重返跌势。