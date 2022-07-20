孟文能：虽四度让新元升值 我国通胀持续攀高至年底明年才缓解

金管局预测，通胀会进一步恶化后才好转，核心通胀率料在今年第三季升到4％至4.5％的高峰，年底才稍微缓解，但仍徘徊在3.5％至4％，高于过去一般水平。

我国已四度收紧货币政策应对通货膨胀，不过接下来核心通胀率会继续攀高，预计到今年底和明年缓解，但仍会高于2000年以来平均1.5％的水平。

目前本地出现工资—价格盘旋上涨（wage-price spiral）的风险受到控制，但这个现象值得关注。

新加坡金融管理局局长孟文能（Ravi Menon）星期二（7月19日）在2021／2022年报发布会上指出这点。

他说，如果实际工资比实际生产力更快上扬，单位劳工成本上升将促使企业提高价格以维持利润，这进而推动工资再上升，形成工资和价格盘旋上涨的现象。这无疑让通胀情况恶化，并且更根深蒂固。

本地居民工资在过去三个季度平均同比上涨6.2％，高于5.5％的实际生产力增长。

我国通胀压力居高不下。不包括私人陆路交通和住宿费用的核心通胀率在5月份达到3.6％，是2008年12月以来最高。整体通胀率为5.6％，不仅连续三个月超过5％，也是自2011年11月以来的最高水平。

孟文能指出，大部分先进经济体正面对劳动市场紧缩引起的通胀压力。劳动参与率在冠病疫情期间下降后尚未复苏，但与此同时，市场对人力的需求不断上升。

我国总就业人数目前仍比疫情前少2.5％，主要是因为自2019年12月以来流失15％的非居民劳动队伍。职位空缺对失业者的比例处于自1998年以来的最高水平。

收紧货币政策发挥作用 核心通胀率降1.2百分点

金管局预测，通胀会进一步恶化后才好转，核心通胀率料在今年第三季升到4％至4.5％的高峰，年底才稍微缓解，但仍徘徊在3.5％至4％，高于过去一般水平。

金管局上星期四再次收紧货币政策，让新元加快升值，为超出预期的通胀降温。去年10月至今，金管局已四次收紧政策。

孟文能说，金管局采取的四轮收紧政策措施正在我国经济中发挥作用，继续在未来一年内抑制通胀。这些措施预计在今明年期间，每年平均让核心通胀率降低1.2个百分点。

官方预测，今年全年核心通胀率为3％至4％；整体通胀率为5％至6％；全年经济增长料在3％至5％范围的下半端。

我国主要贸易伙伴的经济放缓，预计影响本地经济明年的增长步伐。不过孟文能说，目前为止，新加坡不至于会陷入衰退或滞胀（stagflation）。

他指出，各国央行通过强势的货币政策抑制通胀，意味着经济增长将放缓。他说：“大部分国家通过上调利率来降低消费和投资需求。为了恢复宏观经济的稳定和平衡，让经济增长放缓是必要的。”

孟文能认为，央行实施货币政策时必须采取平衡和精细调准（calibrated）的方式，不能寻求完全抵消通胀。如果尝试通过汇率升值来完全抵消全球价格上扬的冲击，可能会急速扼杀增长并导致失业。

金管局以两项假设为基础来预测通胀情况，一是全球商品价格有所稳定和供应链局限得以解除；二是非居民员工强劲流入以缓解国内人力短缺的情况。

孟文能提醒，如果乌克兰冲突持续给全球能源和食品供应带来另一轮打击，或是国内劳动市场显著过热，本地通胀情况可能恶化并更加持久。