怡和合发 Jardine Cycle and Carriage

这只股票于2013年3月6日上升至54.47元后，就以三波向下调整，期间（A）波又具三波走势。同年8月28日股价下跌至30.64元完成了（a）波，过后回扯至2014年4月25日的47.67元结束了（b）波，旋进入（c）波跌势。2015元9月29日股价下探26.36元完成了（c）波，同时为（A）波画下句号，随即出现回扯。2017年4月27日股价上升至48.50元结束了（B）波，遂进入具三波跌势的（C）波。2020年3月23日股价下跌至16.58元，并于每周一杆图以“转向”信号完成了（C）波，同时也为A大波画下句号。2020年6月3日股价上升至24.08元，就渐渐形成一个升势“三角形”。同年9月29日股价下跌至18.93元，并于当天以“主要转向”信号完成了图中的第（IV）点，遂进入升势。同年10月15日股价上升突破“三角形”位于23.36元的上限，截至今年6月10日股价已经上升至32.00元，超过了上述“三角形”所测的位于29.705元的基本目标。估计短期回扯，股价或将下试位于25.73元的支撑线后，重返升势。