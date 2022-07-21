从球场到泳池 高中同窗携手创业游出蓝海

当兵时学到了在水中遇到各种突发情况下该如何应对，柯雄咏（32岁）认为更多人应该学习这些技能，于是和高中同校的游泳好手林彦佑（31岁）创办了游泳学校SwimRay。

刚起步时，柯雄咏坦言自己对经商一窍不通，在担任全职游泳教练的同时，还得摸索企业营运之道。他说：“我不知道怎么设立系统、写合同和做营销，但我知道，只要专心把服务做好，就能吸引更多顾客。”

他联系上了高中和大学时期的同学林彦佑，凭着两人在水中生存技能和竞技游泳方面的经验，开发了一套课程。

善用战斗潜水员经验

两人都是首次创业。柯雄咏在南洋理工大学主修的是体育科学，毕业后立志创业。

他对体育教练这一行非常感兴趣，在大学时候便担任过篮球教练。他说：“我的教练对我影响深远，教会了我坚持不懈。我觉得教练可以带来积极的影响，并且不仅限于体育竞技。”

柯雄咏在学校参加篮球校队，他自言自己并非极具天赋，但是教练告诉他，只要努力训练，就可赶上有天赋的选手，这一点对他的学业也有所帮助。

柯雄咏在大学时期回到母校当兼职教练，深深体会到了教练这份工作的意义。不过，他发现篮球教练在本地的需求不大，难以当作全职工作，反观游泳课程在本地的需求则很大。

柯雄咏在当兵时在海军精英潜水单位（Naval Diving Unit，俗称“蛙人部队”）任职，当过战斗潜水员。部队里教的并不是如何游得更快更好，而是在各种突发情况下如何应对。例如在潜水时候突然没有了氧气供应，要如何保持冷静回到水面上。

“这些技能非常有用，但不是每个人都有机会学。”

林彦佑则是经过专业训练的游泳选手，他在南大担任冬季两项的队长，毕业后也担任过教练。

就读中文系的林彦佑毕业后加入运动鞋品牌斯凯奇（Skechers）从事产品开发工作，在中国深圳工作了一年多时间，但总觉了缺了满足感。刚好柯雄咏找他探讨开设游泳课程，他决定回到新加坡。

为特需学员提供免费课程

柯雄咏认为，要教好游泳，尤其是各种水中存活技能，教练一定要有同情心，可以体会到学生、尤其是儿童学生对水的惧怕。

因此SwimRay的课程以小班为主，一名教练最多教约四名学生。此外，公司也为特殊需求的学员提供课程，并且和慈善机构合作，定期提供免费课程。

柯雄咏说，为特需学生提供课程更加需要同情心和耐心，这包括患有自闭症或多动症，甚至是唐氏综合症状的学生。

他说，自己曾经教一名患有唐氏综合症的学生，学生有时会咬到舌头以致于呛水。“我要一直和他讲话，拉着他的手，一年多后他学会了自由泳。”

柯雄咏说，一般上特需学生是在医生的建议下来学习游泳，因为这能帮助他们放松和恢复，有助于他们的成长，因此教会这些学生让他获得了极大的满足感。

SwimRay和新加坡视障人士协会（Singapore Association of the Visually Handicapped，简称SAVH）合作，提供免费课程。

公司从2020年正式成立公司以来，营收增加了超过一倍，今年来每月营收增长5%。

从刚开始的一人教练团队，到目前公司已发展到共有约45名教练，每周展开500多堂课，有1000多名学生。公司成立以来的学生已经超过5000人。

柯雄咏和林彦佑透露，接下来公司希望推广公开水域游泳。

柯雄咏说：“这可以让你体验更多的水上运动，例如冲浪、打水球等。”他也指出，公开水域游泳课程在本地相当少，主要原因是需要聘用安全船只，成本高。

公司下来计划设立一个办公地点，并希望拥有自家的游泳池。