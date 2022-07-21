丰树物流信托第一季每单位派息同比增加5％至2.268分

丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）由于租用率稳定，扩大后的资产组合也贡献收入，第一季每单位派息同比增加5％至2.268分。

丰树物流信托星期四（7月21日）闭市后发布截至今年6月底的2022／23财年第一季业绩。

信托的可派发收入比上财年同期增加17.2％至1亿零860万元。派息日是9月9日。

信托指出，现有资产的收入增加，上财年完成的收购也贡献信托收入，第一季总收入同比增加14.6％至1亿8770万元，净房地产收入同比增长13.2％至1亿6320万元。

信托在第一季完成收购位于中国宁波的丰树（余姚）产业园及韩国Baeksa物流中心，整个投资组合共有185项资产，账面价值130亿元。

整体投资组合在第一季度的运营保持稳健，租用率为96.8％，租金调升率大约3.4％，加权平均租赁期限（WALE）为3.4年，约35.7％的租约在2025／26财及以后才到期。

信托管理总裁黄洁说，信托的业绩稳健增长。“然而，我们注意到日益增强的经济逆风将影响租户和我们的营运成本。我们将继续保持警惕，专注于维持投资组合稳定，并继续推动投资组合更新的策略。”

黄洁指出，位于51号贲耐路（Benoi Road）的重建项目将增加一个高规格的增建设施，总楼面面积达到88万7000平方英尺，有助进一步加强信托的竞争力。这个重建项目估计耗资约1亿9700万元，预计2025年第一季完成。

信托总债务大约80％已对冲为固定利率，而未来12个月的收入，大约73％已对冲为新元。

信托星期四闭市报1.71元，下滑0.58％。