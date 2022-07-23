商家面对通胀人手短缺等挑战 复苏慢零售空间租金继续下滑

本地零售空间租金继续下滑，第二季中央区租金环比下跌0.5％，跌幅较第一季的0.4％略有扩大，反映冠病疫情限制放宽后，零售市场仍未脱离困境。

根据市区重建局星期五（7月22日）发表的第二季房地产数据，第二季零售空间价格环比下跌1.2％，延续第一季下滑1.4％的跌势。

数据也显示，截至今年第二季，零售空间总供应为43万8000平方公尺，较之前一季的41万5000平方公尺来得多。

第二季全岛零售空间空置率则为8.2％，较第一季减少了0.1个百分点。

世邦魏理仕（CBRE）东南亚研究主管宋明蔚说，虽然疫情限制放宽，但零售行业继续面对通货膨胀和人手短缺等挑战，造成零售租金继续走低。

零售业激烈竞争也导致一些零售店关闭或整合，例如纪伊国屋书店（Kinokuniya）关闭了位于裕廊东Jem商场的约7800平方英尺店面，Vhive家具店关闭了它位于IMM的最后一家实体店。

但她指出，零售空间租用率略有改善，特别是其他中央区和市郊的零售商场。像奥奇（OG）百货虽将关闭它在乌节坊（Orchard Point）的店面，却计划在市郊设立更多分店。此外，第二季有更多快闪店（pop-up store），餐饮业、超市、健身房的租赁需求多少也支撑零售租金。

宋明蔚说，我国经济持续增长，旅游消费也在复苏中。这将提振零售业者情绪，对零售空间需求短期内预计增加，下半年零售租金应会回升。“只不过通胀持续和人力短缺等挑战，可能会拖慢零售房地产下来几个季度的复苏步伐。”

经济逆风 或抑制办公室需求

至于办公楼租金市场则进一步复苏，第二季租金上扬2.4％，高于前一季的1.6％。办公空间空置率也下跌到12％，比第一季的12.8％来得低。

不过，办公空间价格由升转跌，第一季上涨4.4％，第二季转而下滑5.1％。

仲量联行（JLL）新加坡研究与咨询部主管郑惠匀说，本地办公楼租金市场明显是受到疫情限制放宽的利好因素影响。由于政府4月26日起取消上班员工限制，允许所有员工回返工作场所，提振了企业租户信心，刺激更多企业展开扩张活动和成立新公司，同时减缓了企业减少工作场所空间举措。

尽管如此，她提醒说：“全球经济逆风可能会抑制今年下半年的办公空间需求和租金增长势头。”

整体而言，郑惠匀预计全年甲级办公楼有效租金可能较去年的4.3％增长高出一倍，达到8.6％的水平。