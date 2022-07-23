祥发控股 CFM Holdings

这只股票自2004年元月16日升试0.32元后，就以三大波下调。2006年8月18日股价下跌至0.043元完成了A大波，随即向上回扯至2007年4月18日的0.16元，此为B大波。2019年8月15日股价下跌至0.01元，遂于每月一杆图以“主要转向”信号结束了C大波，旋进入五波升势。2020年9月7日股价上升至0.057元完成了第（1）波，接着以一个升势“三角形”替代了第（2）波回扯；期间股价向下回扯至同年9月21日的0.024元，此为图中的第（II）点，过后回升至同年11月11日的0.049元结束了第（III）点。第（IV）点终于在2021年3月11日的0.026元完成，遂进入第（3）波升势。2021年6月11日股价上升至0.38元，由于升势特急，造成介于0.167元与0.158元及介于0.073元与0.063元间出现缺口。今年元月25日股价以三波下试0.072元，随即将上述第一个缺口填补，过后于该周每周一杆图以“转向”信号为第（4）波画下句号，旋进入第（5）波升势。短期内，股价当升逾0.20元，并将升试位于0.24元的阻力线。