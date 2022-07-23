获银行股支持 海指表现突出全周涨2.65％

银河—联昌证券市场分析师萧玮恩受访时指出，受美国隔夜股市上涨的鼓舞，亚太股市星期五多数上涨，但其实市场的风险因素依然不变。首先是央行的加息的不确定性。他指出，加拿大和欧洲的央行的加息幅度都比市场预期的大，因此对股价造成压力。

纽约隔夜股市上涨，带动好些亚太股市星期五（7月22日）跟随上扬。本地股市也受鼓舞，加上市场看好本地银行业绩，海峡时报指数获得银行股支持，在区域市场当中表现突出，全天劲涨29.04点或0.92％，闭市报3181.34点，全周涨2.65％。

资深股票经纪冯施钧受访时说，目前的担忧和市场情绪没有改变，但海指获得银行股的支持，因为预期下半年的盈利不错，而且随着利率的不断提高，净利息收益率的贡献也会提高。

东南亚各地股市星期五多数上涨；东京和香港股市也分别收涨0.40％和0.17％。首尔、悉尼、上海和深圳股市则下跌0.67％、0.09％、0.06％和0.38％。

CMC市场分析师王绥勤受访时说，亚洲股指星期五表现不一，可能是受两个因素的影响：首先，大宗商品价格自本周初开始转为疲软，WTI原油星期四（7月21日）美国时段在每桶100美元以下交易，下跌3.5％至每桶96.35美元。此外，铜等基本金属也表现不佳，这反过来又导致澳大利亚ASX 200指数的惨淡表现，这个指数中与商品有关的股票占了很大比重。

第二个因素是，中国股市仍然存在某种形式的害怕，这关系到当前的抵押贷款反抗事件——住房抵押贷款借款人拒绝向银行偿还抵押贷款，因为资金紧张的房地产开发商的未完工住房项目的拖延情况。抵押贷款借款人作出的反抗，可能会滚雪球般成为银行体系的重大系统性风险。

银河—联昌证券市场分析师萧玮恩受访时指出，受美国隔夜股市上涨的鼓舞，亚太股市星期五多数上涨，但其实市场的风险因素依然不变。

首先是央行的加息的不确定性。萧玮恩指出，加拿大和欧洲的央行的加息幅度都比市场预期的大，因此对股价造成压力。7月最后一个星期轮到美国联邦储备局公开市场委员会将作出加息决定，该局预定在新加坡时间7月28日凌晨2时半宣布决定。

另一个市场风险是下星期将出炉的美国科技大企的业绩。他说，任何比市场预期好或者比市场预期差的情况，都可能造成市场信心波动。

本地股市星期五整体交易量增至12亿7000万股，交易总值增至9亿1250万元。全场上升股262只，下跌股153只。海指成份股19只上涨，六只下跌，五只持平。

银行股星期五尾盘时涨幅有所缩小，但星展集团控股、大华银行和华侨银行的股价仍分别涨1.92％、1.33％和0.88％，收报31.26元、27.46元和11.48元。

其他个股方面，凯利板挂牌公司星嘉源（Sinjia Land）答复新交所询问时透露，除了执行董事兼集团总裁张伟雄之外，公司并不知道是否有任何其他董事或员工被通知协助商业事务局调查有关违反证券与期货法令的案件。该局在信中并没透露是在调查谁，目前美元任何董事或员工（包括张伟雄）被控告。

星嘉源是在星期五闭市后披露对新交所询问的答复。公司并不知道商业事务局对张伟雄或任何董事和或员工设下什么限制或条件，但张伟雄在要求下已交出护照给该局官员。调查仍在进行中，提名委员会认为，张伟雄仍适合继续担任董事。提名委员会将继续留意调查进展并在有进展时重新评估委员会的立场。公司的保荐机构也认为张伟雄仍适合继续担任董事。

停牌中的元豪控股（Rich Capital）星期五闭市后透露，中央雅加达地方法院已驳回印度尼西亚伙伴Karya Indo Batam公司（简称KIB）对元豪控股和子公司Oxley Batam Pte. Ltd.（简称OBPL）的起诉案。KIB在这宗起诉，向OBPL索偿1.71万亿印尼盾（1亿6345万新元）的损失。KIB仍可在14天内提出上诉。