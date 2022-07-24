《联合早报》 讲座 市场动荡 ESG投资成“中流砥柱”

受加息环境和经济可能陷入衰退的冲击，全球金融市场目前起伏不定，这个时候关注环境、社会与治理（ESG）投资显得更重要，有助于投资者管理风险和筛选值得投资的企业。

《联合早报》于上星期六（7月16日）在滨海湾金沙会展中心举办“市场动荡中的ESG投资展望”讲座，邀请新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群教授、新加坡交易所研究与股票部总监林勇翰，以及汇丰银行（中国）资深投资产品专家马远思，共同探讨ESG趋势如何成为金融市场中的“中流砥柱”，并现场解答出席者的疑问。

在现场提问环节中，多名出席者对市场不稳定是否影响ESG投资回报提出疑问，向专家请教这个领域的展望。

根据我进行的一项研究，本地上市公司聚焦于有利的披露，省略较不利的信息，但这些信息对利益相关者而言其实很重要。——卢耀群教授谈本地上市公司的治理表现

卢耀群认为公司提前为ESG做好准备，有助降低它们的风险，带来更好的前途和钱途。（陈来福摄）

针对是否该继续推进ESG投资，马远思认为，在危机之际采纳ESG投资策略其实更加重要，可帮助投资者筛选具韧性的企业，有效地避开有问题的公司和雷区。

“在经济状况比较向好或正常的环境下，一些ESG素质不太好的公司藏在其中，可能会不太明显。但是，当经济衰退和危机来临时，我们可以看到更具韧性的企业生存下来。投资者从ESG角度来看，不仅仅是为了追求收益，也可起到控制风险和回撤投资的作用。”

马远思：全局审视投资组合

马远思拥有超过14年财富管理经验。他指出，投资者在进行ESG投资时不一定要一次过投入资金，可以考虑定期投资方式，以降低平均成本。此外，在构建投资组合时，也必须检讨增长型和防御型板块，以及不同投资产品类别的比重。“如果在投资组合中仅考虑ESG因素，我觉得这可能过于单一，投资者有必要从全局角度来审视整体投资组合。”

很多人会关注公司如何对待它们的利益相关者，例如员工福利和工地安全，以及如何对待顾客和供应商，因为这反映的是企业的价值观。——林勇翰谈投资者关注企业采纳ESG原则

林勇翰表示在各种可持续投资策略中，负面筛选和ESG整合是最受投资者欢迎的方式。（陈来福摄）

林勇翰指出，在宏观环境出现波动之际，一些ESG素质良好的企业的市值或本益比变得更加理想，为投资者带来进场的机遇。

ESG投资日益受到关注。汇丰全球资产管理去年发布对中国大陆、香港、新加坡和英国高净值投资者的可持续投资调研结果显示，46％受访者相信三年到五年内，他们的投资组合将完全由可持续投资组合构成。

另外，国际评级机构晨星（Morningstar）数据显示，可持续基金在疫情期间保持净资金流入，传统基金资金流量则起伏不定。

从长远来看，重视ESG的公司的经营韧性往往比较强，这意味着它们能够更好地抵御经济下行的风险。——马远思谈企业重视ESG的好处

马远思指出汇丰全球资产管理去年发布对中国大陆、香港、新加坡和英国高净值投资者的可持续投资调研结果显示，46％受访者相信三年到五年内，他们的投资组合将完全由可持续投资组合构成。（受访者提供）

马远思也介绍进行负责任投资的七大方式：ESG整合、规范性筛选、负面剔除、正面筛选、利用股东行动、影响力投资，以及可持续主题投资，指引投资者踏出第一步。

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