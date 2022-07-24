6月新私宅销量三甲 售出单位总数未过百

楼市龙虎榜

学校假期期间没有新项目推出，未售出的库存单位减少，加上利率上升和全球经济不确定因素影响买气，6月份新私宅销售表现大受冲击，销量排名前三的项目总共仅卖出不超过100个单位。

根据市区重建局发布的预估数据，发展商在6月份共售出488个新私宅单位，比5月份的1355个减少64％，也比去年同期的872个少44％。

代表高档私宅的核心中央区（CCR）的私宅近期愈受买家欢迎，6月卖出的单位占总销量约42.2％，是去年3月以来最高纪录。自疫苗接种者旅游框架（Vaccinated Travel Framework）生效以来，高档私宅已连续三个月卖出超过200个单位。

上月10大畅销榜上，有五个是高档私宅项目。相比之下，过去12个月只有一两个高档私宅项目上榜。

榜首的瑞雅嘉苑（Riviere）在6月份售出25个单位，中位数每平方英尺2856元，至今已售出65％的单位。位于里峇峇利的瑞雅嘉苑在2019年5月推出，预计在2023年竣工。

位于汉地路（Handy Road）的Haus on Handy和肯特岗公园（Kent Ridge Park）附近的鑫悦府（Normanton Park）共同登上畅销榜亚军。

高档私宅项目Haus on Handy以中位数每平方英尺2654元售出21个单位。它的销量排名跃升八个名次，但低于5月卖出的24个单位。

这个项目由城市发展（CDL）开发，有188个单位，属于99年地契，预计2023年7月取得临时入伙证（TOP）。该项目从2019年7月推出至今，共卖出117个单位。

连续12个月挤入三甲的鑫悦府一样卖出21个单位，如今已经售罄。鑫悦府发展商是源自中国的鑫丰地产（Kingsford Development）旗下的Kingsford Huray，共有1862个单位。

畅销榜第三名的是后港一带的悦湖苑（The Florence Residences）和绿墩雅苑（Leedon Green）。悦湖苑上月以中位数尺价1746元卖出20个单位，几乎售罄。绿墩雅苑是永久地契高档私宅，上月中位数尺价为2843元，至今已售出64％的单位。

博纳产业（Propnex）研究与内容主管黄秀莹指出，AMO Residence推出后，本月新私宅销量预期比6月份的表现好，而且有些买家可能要趁俗称“鬼月”的农历七月前完成买房交易。