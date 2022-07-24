宏茂桥新私宅372单位 开盘首天几乎全部售完

宏茂桥新私宅项目AMO Residence开盘首天，372个单位卖出超过98％。

华业集团（UOL）星期六（7月23日）发布声明说，这个项目只剩下七个单位未卖出。

位于宏茂桥1道的AMO Residence是宏茂桥时隔八年迎来的首个新私宅项目，星期六开盘，单位尺价从1890元起跳。发展商未透露具体成交尺价范围以及剩余七个未售出单位的房型。

华业集团住宅市场部总经理林福海在声明中说：“潜在需求强劲。多数买家是自住型，有些家庭买了数个单位，因为他们想住得靠近。据我们观察，项目靠近美华地铁站（Mayflower）、热门学校、公园和购物中心，尤其吸引买家。”

对于AMO Residence一推出就几近售罄，新加坡国立大学房地产与城市研究院院长程天富接受《联合早报》访问时说，他预料这个项目会卖得不错，但没料到卖得这么好。

他认为，如果成交尺价达到了每平方英尺2000元，对于宏茂桥这个地段来说就有点贵了，“还有这么多人买，让人有点担心市场会不会过热了，毕竟贷款利率、油价等都在涨”。

博纳产业总裁伊斯迈（Ismail Gafoor）不认为项目热销显示市场过热。首先，中央区以外私宅（OCR）新项目今年相当有限，这是今年来最大的大众化私宅项目之一，此前市场推出的项目许多单位已经卖出。

他也说，这个项目的规模居中，只有372个单位，“如果有1000个单位，我不认为它能立刻卖出八九成”。

不过伊斯迈认为项目被抢购的最主要原因是地点好，价位在当前市场中算是相当吸引人。

AMO Residence这个99年地契项目由两栋25层的住宅大楼组成，从二卧房到五卧房，楼层面积介于614平方英尺至1475平方英尺。项目超过八成是二卧室和三卧室单位。“限量版”的四卧房和五卧房单位设有专属电梯。

项目发展商是华业集团、新加坡置地（Singapore Land Group，前称联合工业）和庆隆（Kheng Leong）组成的合资公司，它们之前以3亿8140万元标得地段，容积率每平方英尺为1118元。