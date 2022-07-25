海峡时报指数 ST Index

本栏于上周一（18日）曾论及15日指数下试3088.25点，且于当天以“转向”信号完成了（b）波。因此，估计（c）波当向上填补介于3120.78点与3128.69点间的缺口，接着再填补介于3165.54点与3181.73点及介于3192.56点与3209.62点的缺口后，重返跌势。当时指数为3099.15点左右。见报当天指数跳空直试3126.21点，随即将上述第一个缺口的大部分填补；同时又在介于3112.01点与3099.15点间留下缺口，19日指数略微回扯至3108.43点，仅将此缺口的一小部分填补。20日指数骤然腾空升试3170.29点，遂填补了上述第二个缺口的一部分，同时又在介于3134.62点与3117.79点间留下缺口。21日指数跳空下试3144.77点，同时又在介于3166.28点与3170.29点间留下缺口，由于当天指数仅在3166.28点及3144.77点这狭小波幅中波动而成了“幅内日”。22日指数果然跳空直试3186.57点，遂将上述第二个缺口填补，同时在介于3162.96点与3152.30点间留下缺口。估计指数或将尝试填补上述第三个缺口后，重返跌势，毕竟上述第七，第五及第四个缺口，尚未被填补。