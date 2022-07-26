升禧环球房地产信托 Starhill Global REIT

本栏于2020年7月18日曾论及这只股票短期回扯有限，充其量也只能填补介于0.53元与0.535元间的缺口，过后当向下填补介于0.50元与0.495元及介于0.425元与0.415元的缺口。当时股价为0.51元左右。可是股价并没有立即回升，相反的，竟渐渐下滑。同年11月2日股价下跌至0.40元，随即将上述第二及第三个缺口填补，同时也为源自2020年3月23日从0.375元以三波回扯中的（B）波画下句号；接着进入（C）波升势。2021年3月16日股价上升至0.545元，遂将上述第一个缺口填补。同年11月25日股价升试0.675元，随后于其每月一杆图以“转向”信号完成了（C）波，同时为（C）波画下句号；接着渐渐形成一个跌势“斜向交叉”。12月6日股价下试0.615元，此为第（二）点，过后回扯至0.66元结束了第（三）点。今年3月16日股价下试0.57元完成了第（四）点，接着回扯至4月6日的0.615元，此为第（五）点。若以图中第（三）及第（四）点价差，计自第（五）点，可测得目标为0.525元。