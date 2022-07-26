服务食品能源等价格涨势更强劲 我国6月核心通胀 达4.4％创13年新高

通胀压力将在接下来几个月保持高涨，核心通胀率预计在今年第三季升至最高峰，在年底有所缓和。汽车和住宿费用也可能在这一年保持坚挺。此外，劳动力市场估计持续紧缩，工资涨幅继续强劲，商家可能把成本上升转嫁到消费物价上。

服务、食品和零售商品的价格，以及电费和煤气费涨势更强劲，我国6月份核心通货膨胀率达到4.4％，再创13年来新高。

分析师认为，如果通胀压力下来不见缓和，金管局可能在10月再度收紧货币政策，让新元加快升值。

新加坡金融管理局和贸工部星期一（7月25日）发布的联合文告显示，与5月份相比，不包括私人陆路交通和住宿费用的核心通胀率在6月上升0.8个百分点，达到4.4％，是2008年11月以来最高；整体通胀率在6月份上升1.1个百分点，达到6.7％，也是2008年9月以来的最高水平。

由于全国电力开放市场零售商的平均价格加速上升，6月的电费和煤气费增幅为20％，高于5月的19.9％。食品服务和非熟食价格的涨幅更大，带动食品通胀率从5月的4.5％增至5.4％。

此外，旅行费用、点到点交通服务以及飞机票价格的升幅更大，推动服务通胀率从2.6％增至3.4％。药品和保健品价格上涨，以及服饰和鞋子的价格涨势更快，把零售和其他商品的通胀率从1.8％推高至3.1％。

汽车和油价上涨更强劲，则促使私人陆路交通的通胀率从5月的18.5％显著升至21.9％。住宿通胀率从4％升至4.2％，主要是因为房屋租金的涨幅扩大。

当局指出，通胀压力将在接下来几个月保持高涨，核心通胀率预计在今年第三季升至最高峰，在年底有所缓和。汽车和住宿费用也可能在这一年保持坚挺。

另一方面，国内劳动力市场估计持续紧缩，工资涨幅继续强劲。由于消费者需求坚挺，商家可能把燃油、水电、进口投入品和人力的成本上升转嫁到消费物价上。

官方预测，今年全年核心通胀率介于3％至4％；整体通胀率介于5％至6％。金管局局长孟文能（Ravi Menon）上周指出，我国核心通胀率会继续攀高，预计到今年底和明年缓解，但仍会高于2000年以来平均1.5％的水平。

整体通胀率或升至近7％

华侨银行经济师林秀心预期，整体通胀率下来几个月可能升到接近7％的水平，要到9月至10月才见顶。她说：“俄罗斯和乌克兰战争持续、国内和许多主要经济体劳动市场紧缩、区域需求复苏，加上主要商品市场供应的局限，意味着这场通胀风暴不太可能在短期内有所缓解。”

ING集团高级经济师尼古拉斯·马帕（Nicholas Mapa）指出，在消费者需求回升和商品价格激增的夹攻下，物价进一步被推高。如果核心通胀率下来无法回落至4％以下，金管局可能在10月再度收紧新元政策。

金管局在每年4月和10月发布货币政策声明。去年10月至今，当局已四次收紧货币政策，让新元加快升值，为超出预期的通胀降温，包括在本月中第二次于例常政策会议以外的时间点收紧新元政策。

大华银行高级经济师柳天成也认为金管局将在10月例常会议时再度收紧政策，不过在这之前采取行动的可能性不大，除非7月的通胀数据出现极度加速的情况。

柳天成把全年核心通胀率预测从4％上调至4.2％，高于官方预测范围；整体通胀率预测则从5％上调至6％。