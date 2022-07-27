比特币兑美元 Bitcoin against USD

本栏于去年8月31日曾论及比特币当时正处（C）波回扯随时会结束，迄时比特币将下试位于2万9283.97美元的支撑点了。当时比特币为4万6328.28美元左右，实际上，上述的（C）波又可细分为三波。9月7日比特币上升至5万2948.00美元完成了图中的（a）波，过后回扯至9月22日的3万9569.56美元，并于当天以“主要转向”信号结束了（b）波，遂进入具五波的（c）波升势。同年11月10日比特币上升至6万8999.99美元，旋于当天以“主要转向”信号完成了（c）波，接着于每月一杆图以“转向”信号为（C）波画下句号，同时渐渐形成一个跌势“斜向交叉”。今年3月28日比特币回升至4万8226.46美元完成了图中的第（五）点。5月12日比特币终于跌穿上述位于2万9283.97美元的支撑点了，截至6月18日比特币已经下探1万7588.88美元，基本上完成了上述“斜向交叉”的目标。估计短期回扯，比特币将回升填补介于3万零143.25美元与3万1786.20美元及介于3万2637.63美元与3万4211.43美元的缺口后，重返跌势。