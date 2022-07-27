GIC 20年投资实际回报率微减至4.2％ 仍高于全球通货膨胀水平

GIC首席执行官林昭杰在记者会上说，GIC的投资组合继续取得高于全球通胀的良好稳定回报。“通胀大幅上升，实际回报或高于通货膨胀的回报如今显得更加重要。”

新加坡政府投资公司投资组合的20年实际回报率略低于上个财政年度，但仍高于全球通货膨胀水平。它预期未来的回报率将继续偏低。

根据新加坡政府投资公司（GIC）星期三（7月27日）公布的《2021／22政府投资组合管理报告》，截至今年3月底的20年里，在抵消全球通货膨胀影响后，GIC取得4.2％的年化实际回报率，略低于上财年的4.3％。

GIC首席执行官林昭杰星期二在记者会上说，GIC的投资组合继续取得高于全球通胀的良好稳定回报。“通胀大幅上升，实际回报或高于通货膨胀的回报如今显得更加重要。”

GIC不发布个别年份的回报率。它于星期三发布的回报率，是2002年4月至2022年3月这20年间的平均表现。

如果以美元计算，GIC过去20年取得7％的年率化名义回报率。

林昭杰说：“我们已经说了好几年，未来可预期回报率是低的。”

他认为，除非有更多的价值复苏，不论是债券、盈利或股息收益率更大幅上升，否则回报展望仍然不是太好。

通胀影响整个金融市场，政策制定者、投资者、银行都必须因应。林昭杰说：“在投资组合的构建方面，我们继续强调多元化，寻找一些能抵御通胀的资产。”

在2021／22财年，房地产和私募股权占GIC的资产组合各增加2个百分点，至10％和17％。发达市场股票和新兴市场股票的占比各减少1个百分点至14％和16％，债券和现金减少2个百分点至37％。

GIC首席投资官钟哲雄博士指出，投资者竞相投资可抵御通胀的资产。“我们在价格方面会保持自律。如果符合预期回报，我们将继续投资房地产和基础设施，但我们不为了符合趋势而投资，否则所支付的价格愈来愈高，预期回报却下降。”

首席投资官：GIC投资组合同时面对短期和长期挑战

钟哲雄也说，GIC的投资组合同时面对短期和长期挑战。除了通胀在短期内维持在高水平，冠病疫情造成供应链中断的问题仍然未解。“中国今年在许多不同地方实施了相当大规模的封锁，这影响整个世界的供应链，所引发的骨牌效应依然持续着。”

长期而言，主要经济体如中国和美国之间的竞争日益白热化，为投资环境带来更多不确定因素。钟哲雄认为，这不仅可能造成对贸易的限制，也可能限制资本流动。

通胀居高不下，GIC首席经济师普拉卡什·坎南博士（Prakash Kannan）说，中央银行如果要实现2％的通胀目标，经济活动势必放缓。

坎南认为，中国如果推出财政刺激方案和成功管理疫情，或许能带动一些全球经济增长，“但对于全球大部分地区来说，经济衰退的风险实际上是相当高的”。