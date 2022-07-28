全球30城市优质住宅 上半年租金平均上扬3.1％ 我国和纽约涨幅最高

全球主要城市对优质住宅的需求飙升，但供应却受到限制，导致优质住宅过去半年的租金价值走高，资本价值也继续上升。其中新加坡和纽约上半年租金增长引领全球城市，超过8％。

根据第一太平戴维斯（Savills）最新的“世界城市指数”（Global Cities Index）报告，全球主要30个城市的优质住宅租金今年首六个月平均上扬3.1％，这主要是去年底主要城市的边境重新开放，许多人回返这些城市，强劲需求推动租金增长。

其中，纽约和新加坡租金增幅超过8％，引领全球主要城市。相比之下，香港、深圳和杭州等亚洲城市仍然面对冠病疫情相关挑战，首半年租金持平或下跌，表现较为疲弱。

第一太平戴维斯世界研究部董事托斯特文（Paul Tostevin）和分析师帕尔克（Lucy Palk）在报告中说：“随着2021年底国际边界重新开放，住宅供应短缺，许多人迁移到城市所带来的积压需求，继续推动主要城市的租金增长。此外，商务旅游复苏，更多家庭因远程办公而侧重居住环境，也是住宅租金增长的因素。”

就各城市表现而言，纽约租金增长达到历来最高水平，新加坡和伦敦的租金也完全收复了疫情以来的失地，是上半年租金增长最迅猛的三个城市。

本地住宅租金增长迅速 香港移民是一大因素

报告说：“新加坡住宅租金增长迅速，来自香港的移民是一大因素。根据新加坡旅游局今年首三个月数据，来自该地区人数按月出现双位数增长。”

另一方面，今年上半年这30个城市的住宅资本价值平均上扬2.4％，主要是混合工作模式将持续下去，促使更多人要求更大住宅空间，以及位于市区中心和交通便利的房产。

迈阿密再次占据资本价值增长最大的宝座，半年内取得12.5％增长。托斯特文和帕尔克表示，迈阿密较低税率和高质量生活，吸引美国其他地区的人搬迁到这里。其他排名靠前城市为洛杉矶、旧金山、迪拜和纽约等。

相比之下，亚太城市整体表现靠后。其中，新加坡资本价值增长2％左右，上海、悉尼和香港则下跌。

优质住宅价值增长料持续 下半年增幅将放慢

展望主要城市住宅市场未来走向，托斯特文和帕尔克说，通货膨胀和利率上升将对买家情绪产生负面影响，不过优质住宅的债务融资水平向来较低，而且从财富保值和资本增长角度来说，它依然是具吸引力的资产类别。他们说：“优质住宅资产价值增长会持续，但下半年增长会放慢，预计平均增长为2.2％，略低于上半年的2.4％。”

至于租金，他们认为，远程工作和会议模式或许会对长期租赁需求产生影响，但短期内，优质住宅供应不足，租金预料继续增长，特别是位于市区中心、具有较大面积的单位。