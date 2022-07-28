星展集团 DBS Group Holdings

本栏于今年5月19日曾论及这只股票于5月17日已经下试31.04元，由于跌势甚急，造成介于31.60元与31.92元，介于32.10元与32.45元，介于32.60元与32.90元及介于33.34元与33.60元间出现缺口；短期回扯，股价将尝试填补这些缺口，过后重返跌势，跌穿位于29.18元的支撑点自不在话下。当时股价为31.04元左右。5月31日股价上升至31.75元，遂将上述第一个缺口的一部分填补，并于当天以“主要转向”信号重返跌势。6月14日股价下试29.52元，距离上述位于29.18元的支撑点近在咫尺，7月1日股价更下试29.45元，过后渐渐回升至7月25日的31.73元。由于股价自5月26日的31.03元下跌至7月1日的29.45元，期间其“动力”信号却从负号界域的0.4378上升至负号界域的0.1672处，如今更加靠近“中性线”，估计随时有可能穿上“中性线”而进入到正号界域；迄时当带领股价进入短期升势，且将填补上述第二，三及第四个缺口后，重返跌势。毕竟介于29.45元与29.35元，介于29.26元与29.20元及介于28.59元与28.40元的缺口，尚未被填补。