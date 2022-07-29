本栏于今年5月20日曾论及美元兑泰铢截至5月16日美元已经上升至34.84泰铢，与位于34.91泰铢的阻力线近在咫尺，估计突破此阻力线当无悬念，至于能否挑战36.66泰铢的价位，那就难以预料。当时美元兑泰铢为34.63左右，6月13日美元上升突破上述位于34.91泰铢的阻力线，直抵34.94泰铢。6月24日美元上升至35.57泰铢，于当天以“转向”信号进入调整。6月29日美元下跌至34.93泰铢，随即于当天以“转向”信号止跌回升。7月14日美元上升突破上述位于36.66泰铢的阻力点，截至7月21日美元已经上升至36.94泰铢。纵观美元自2008年元月16日兑26.65泰铢上升以来，一个升势“斜向交叉”已经形成。2009年3月3日美元升试36.31泰铢完成第（二）点，接着回扯至2013年4月19日的28.54泰铢，此为第（三）点。2015年10月2日美元上升至36.66泰铢结束了第（四）点，过后回扯至2020年12月18日的29.74泰铢完成了第（五）点。若以图中第（三）及第（四）点价差，计自第（五）点，可测得基本目标为37.86泰铢。