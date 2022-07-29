孟文能：多用电子支付和“如新钞” 公众减少新钞需求可助降低碳排放

为了满足公众在节庆期间的需求，金管局每年发行1亿张新钞票。超额发行新钞所造成的碳足迹，占金管局总排放量的8％左右，相当于每年为430个四房式组屋单位供电的排放量。

为了减少碳排放，新加坡金融管理局将继续推动电子支付，减少公众对纸钞和硬币的需求，包括在农历新年期间对新钞的需求。

金管局希望未来无须再为节庆发行新钞。为了满足公众这方面的需求，该局每年发行1亿张新钞票。

超额发行新钞所造成的碳足迹，占金管局总排放量的8％左右，相当于每年为430个四房式组屋单位供电的排放量。

金管局星期四（7月28日）发布2022年度可持续发展报告。鼓励公众使用“如新钞”和通过电子方式来减少佳节期间对新钞的需求，是金管局减少实体营运碳排放努力的一部分。

金管局局长孟文能在记者会上说，金管局不会突然在节庆期间停止发行新钞。“这可能会造成不愉快。我们更希望通过公众教育和培养社会意识，最好是人们出于对环境的关心而自愿这样做，并愿意改变心态。”

金管局也正在与供应商合作以减少印制货币的碳排放，并计划今后在选择供应商时纳入环境因素考量。金管局的外包货币业务于2021财年占总排放量的50％以上。

ESG零售基金经理人明年起须披露投资策略等

金管局星期四也发布了新指引，明年1月起，推出环境、社会与治理（ESG）零售基金的经理人必须披露基金的投资策略、选择投资目标的条件和标准，以及基金投资策略的风险和限制。

孟文能说：“新指引有助于减少‘漂绿’风险，并协助散户投资者更好地了解他们所投资的ESG基金。”

评估基金的投资组合或投资策略是否符合ESG，金管局所考虑的因素包括净资产值。一般上，净资产值至少有三分之二是专注于所述的投资策略即符合指引。

金管局要求基金经理持续地披露信息，每年也必须发布年报向投资者说明基金是否有达到预定目标，这可以包括专注于ESG的实际投资比率变化。

孟文能另外指出，从明年起，金管局的股票投资将转向碳密度较低、更符合低碳转型的方向。

那些营收超过10％来自动力煤开采和油砂活动的企业所发售的股票和债券，都将排除在金管局的投资组合之外。

金管局估计，在2030财年之前，股票投资组合的加权平均碳密度（Weighted Average Carbon Intensity，简称WACI），将比2018财年减少多达50％。

孟文能说：“作为新加坡官方外汇储备的管理者，金管局将确保储备投资组合为过渡到低碳的未来做好准备。”

他指出，全球经济将加速过渡到低碳未来，“出现这一情况的话，金管局的股票投资组合估计将受到最大冲击”。

他也说，将那些从事动力煤开采和油砂活动的企业排除在金管局的投资组合之外，不影响投资组合的长期回报。“这些资产很可能在未来成为‘搁浅资产’（stranded assets），这意味着它们的价值会大大降低，所以我不认为会有牺牲回报的情况出现。”

为了推动我国的可持续金融加速发展，金管局旗下的金融业发展基金（Financial Sector Development Fund）未来五年再拨出1亿元，继续促进有关方面的能力建设、绿色金融科技、气候风险和再保险，以及过渡金融和可持续基础设施解决方案的发展。

金融业发展基金在过去三年已为推动可持续金融发展，拨出了1亿1500万元。