高力国际： 大宗房地产交易次季下跌36.9％

本地大宗房地产交易活动在今年第二季放缓，环比下跌36.9％至68亿元，同比则下跌2.8％。

但上半年表现仍优于去年同期，上升46.3％至177亿元。

房地产咨询公司高力国际（Colliers）日前发表的研究报告显示，今年第二季的大宗交易需要更长时间才成交。

在各类房地产当中，住宅交易额最高，达到25亿3800万元，同比减少24.6％，环比则滑落17.6％。

这主要是获得高档私宅成批出售、集体出售项目和政府地段交易支撑，包括以2亿7390万元成交的湖畔公寓（Lakeside Apartments）、以8500万元售出的新私宅项目康宁河湾（Canninghill Piers）20个单位，以及最高竞标价达到6亿7150万元的德明路（Dunman Road）政府售地计划地段。

高力国际新加坡研究主管何俐慜预测，随着推出市场的地段和项目日益增多，这类大宗交易接下来会增加。

商用空间交易额环比大涨64.2％至20亿8200万元，包括新电信总部大楼电信中心（Comcentre）和西城（Westgate）。若同第一季比较，交易额下跌58％，主要是因为大型交易已在第一季完成。

办公楼交易的前景良好，原因是办公空间租金上涨，而且供应有限。何俐慜也认为，本地旅游业复苏将能带动零售业，零售房地产相信能吸引买家注意。

工业房地产的交易较为淡静，交易额同比减少88.2％至2亿3900万元，环比下跌29％。最大的一笔交易是以9000万元成交的Victory Centre，另外还有一些工厂和货仓。

适合新经济的工业房地产如商业园、货仓和数据中心的市场需求，料会继续强劲增长。

何俐慜说：“尽管地缘政治和外部不确定因素对经济造成影响，但新加坡投资市场稳定，而且投资者对我国的竞争力和商业中心地位充满信心，这将能继续支撑市场。”

她预测，买家会倾向收购能避免受经济衰退影响的房地产，如黄金地段办公空间、物流房地产或郊区零售商场。今年全年的大宗交易额将增加15％至20％。