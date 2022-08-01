海峡时报指数 Straits Times Index

估计指数或将尝试填补介于3192.56点与3209.62点的缺口后，重返跌势，毕竟介于3162.96点与3152.30点、介于3134.62点与3117.79点及介于3112.01点与3099.15点的缺口，尚未被填补。当时指数为3181.34点左右。见报当天指数上升至3209.76点，遂将上述第一个缺口填补。7月28日指数骤然上升至3225.35点；29日指数跳空直试3238.15点，可惜虎头蛇尾，过后一度下探3199.96点，最终以3211.56点闭市，较前一天闭市的3220.65点来得低，加上当天波幅远大于前一天的波幅，形成了“主要转向”信号，同时为（c）波画下句号。回顾指数于6月29日一度升试3154.76点，完成了上图中的（a）波，过后以三细波下调。7月1日指数下试3089.40点完成了a波，接着回升至7月13日的3150.11点，并于当天以“主要转向”信号结束了b波；而c波终于在15日下试3088.25点，且于当天以“转向”信号完成，同时也为（b）波画下句号。如今（c）波已经在上述的3211.56点完成，指数当重返跌势，填补上述第二、第三及第四个缺口也就水到渠成。