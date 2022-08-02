今年来因利率攀升 储蓄债券投资人数金额各增两成

根据金管局提供的数据，截至今年7月1日，共有14万6000名投资者持有68亿元的储蓄债券。相比之下，今年初共有12万名投资者持有57亿元的储蓄债券。

加息环境中，新加坡储蓄债券（Singapore Savings Bonds）利率攀高，今年来储蓄债券的投资者和投资额都增加了两成。

根据新加坡金融管理局提供的数据，截至今年7月1日，共有14万6000名投资者持有68亿元的储蓄债券。

相比之下，今年初共有12万名投资者持有57亿元的储蓄债券。

今年来储蓄债券的利率随着市场收益率攀升。1月发行的储蓄债券，首年和10年平均利率分别是0.45％和1.78％。

7月宣布、本月发行的储蓄债券10年平均利率高达3％，是历来最高水平。这批债券获得2.5倍超额认购，认购额将近24亿5000万元，连续三个月创新高。

联储局今年已经四次加息，共调高利率2.25个百分点。本地利率也水涨船高，三个月新元隔夜利率（SORA）从去年底的0.1867％已经升至1.1272％。

分析：储蓄债券风险低 投资者多属保守型

金管局提供的数据显示，过去12个月投资储蓄债券的投资者，49岁以上成功认购的债券占绝大多数，达44.8％；40岁至44岁及45岁至49岁的认购额各占约14％，35岁至39岁的占约11％。也有一小部分介于18岁至24岁的年轻人（1.7％）投资储蓄债券。

FSMOne.com研究及投资组合管理部高级研究分析员杨慧诗接受《联合早报》访问时说，储蓄债券是个低风险投资产品，投资者往往属于保守型，他们无法承受投资组合价值过多损失，因此通常把大部分投资分配在低风险投资。保守型投资者可包括接近退休年龄者，这大概是储蓄债券吸引中年和老年投资者的原因。

金管局发言人说：“储蓄债券继续吸引小额投资的投资者。”

7月份成功认购的投资者中，申购不到1万元的占46％，和2020年11月的47％接近；申购1万元至2万元的投资者占比，从2020年11月的29％增加到35％；申购5万元以上的占2％。

虽然投资储蓄债券的人数今年来增加两成，但杨慧诗说，据估计，本地大约有150万名16岁以上的国人投资股票证券，这意味只有10％的投资人口持有储蓄债券。

她说：“更多个人，包括年轻投资者，应当考虑储蓄债券为存放现金的途径。”对于风险胃口更高的投资者来说，储蓄债券可以让投资组合多元化，当股市表现不佳时起到抵御作用，尤其在危机期间。

9月债券首年利率2.63％创新高

金管局星期一（8月1日）公布9月份发行债券的利率，首年利率高达2.63％，是历来最高水平。

金管局连续第六个月增加发行规模，这次发行9亿元，高于上个月的7亿元。

这批债券的10年平均利率是2.8％，低于上一批的3％。

这是因为储蓄债券利率和新加坡政府债券收益率挂钩，在央行加息以及对经济放缓担忧的环境下，短期收益率攀高，甚至超出了长期收益率。

这批债券即日起可申请，8月26日晚上9时截止。