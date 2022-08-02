金管局首次以银团方式发行 至少15亿元政府绿色债券

新加坡金融管理局本星期发行首批30年和50年期的绿色新加坡政府基础建设债券（Green SGS（Infra）），发行规模至少15亿元，供机构和散户投资者认购，其中散户最低认购额为1000元。

这也是新加坡政府债券首次以银团（syndication）方式来发行，由金管局委任一组银行作为承销商（bookrunner），共同销售这批债券。

金管局目前发行的新加坡政府债券（SGS），是定期通过公开拍卖方式让买家竞标。新的银团合作方式将与公开拍卖方式相辅相成，让金管局能不时利用它作为发行政府债券的额外方法。这也为金管局提供更大灵活性，能根据市场情况决定债券的发行时间和规模。

金管局在星期一（8月1日）发布的文告中说：“由于债券年期和规模等发行参数，是在债券定价时确定的，因此银团合作方式提高了政府在不同市场情况下发行债券的能力。”

金管局的绿色债券将以新元计价，属于政府绿色债券计划的一部分。

政府是今年2月在财政预算案中宣布在2030年前发行总额高达350亿元的绿色债券，以资助公共领域的绿色基建项目。

6月则推出新加坡绿色债券框架，列明政府绿色债券的收益适用于再生能源、节能、绿色建筑、洁净交通、可持续水源与污水管理和污染预防等领域的项目。

首批绿色主权债券所取得的收益将用于支持2030年绿色发展蓝图中的项目，包括资助地铁裕廊区域线（Jurong Region Line）和跨岛线（Cross Island Line）的绿色项目。

市场定价后公布债券收益率

对政府的绿色债券感兴趣的机构投资者，可向指定承销商了解更多详情，包括星展银行、德意志银行、汇丰银行、华侨银行和渣打银行。

金管局将在机构投资者进行市场定价后，在网站公布债券期限、收益率、发售规模和发行日期及申请时限和截止日期等细节。

散户不能用公积金认购

散户投资者过后可通过星展银行／邮政储蓄银行、华侨银行和大华银行的自动提款机、网络银行或手机银行申请新发行的债券。申请者须有中央托收户头（CDP account）。

散户投资者不能用公积金或退休辅助计划（Supplementary Retirement Scheme）户头存款来认购。