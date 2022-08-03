金价走势 （以美元为单位）

本栏于去年12月24日曾论及金价一旦跌穿位于1694.05元的“三角形”下限，当朝1460.17元的目标前进。当时金价为1803.40元左右。回顾金价于去年6月1日上升至1916.40元完成了（A）波；同年8月9日金价下跌至1684.37元，此为（B）波。因此，见报当天金价正处三波回扯中的（C）波，而此（C）波又可细分为三波。同年11月16日金价上升至1876.90元，并于当天以“主要转向”信号完成了图中的a波，过后回扯至12月15日的1753.30元，此为b波。今年3月8日金价上升至2069.89元结束了c波，同时为（C）波画下句号，旋以一个跌势“斜向交叉”缓缓回落。3月29日金价下跌至1889.45元完成了图中的第（二）点，接着回扯至4月18日的1998.10元，此为第（三）点。5月16日金价直探1786.60元结束了第（四）点，6月13日金价回扯至1877.05元，且于当天以“主要转向“信号完成第（五）点。7月21日金价终于跌穿上述位于1694.05元的价位，直试1680.25元；短期回扯，金价当试1782.53元及1814.12元的阻力线后，重返跌势。