面对高通胀及俄乌冲突 我国7月份制造业PMI跌至50.1 扩张步伐放缓

面对通货膨胀高涨以及俄乌冲突等全球逆风，我国7月份整体制造业和电子业的扩张步伐放缓。经济师预期本地制造业下半年的增长会放缓至低个位数。

新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）星期二（8月2日）发布的7月份数据显示，我国制造业采购经理指数（PMI）下跌0.2至50.1，制造业已25个月持续扩张。

PMI在50以上意味着制造业处于扩张状态，50以下则反映萎缩状态。

报告指出，制造业PMI下滑主要是因为新订单、新出口、工厂产出、就业和库存的扩张步伐都放慢，供应商交货的速度则加快。新订单指数50.2，为2020年9月以来最低。

新加坡采购与物流管理学院副总裁傅慧玲在报告中说，最新的PMI预示制造商下半年的前景略显低迷。几乎所有发达经济体都受到高通胀的冲击，制造业继续面对全球逆风。这进一步加剧疫情对全球供应链造成的严重影响，以及俄乌冲突长期带来的不确定因素。

电子业PMI滑落0.3至50.5，下滑的原因是新订单、新出口、工厂产出和就业的扩张速度都放缓，以及库存的萎缩步伐加速。

马来亚银行经济师李主礼接受《联合早报》访问时说，我国PMI滑落与制造晶片的韩国和台湾的情况一致。韩国和台湾的制造业PMI在7月份急剧下跌，陷入萎缩。

“俄罗斯与乌克兰的战争、中国严格的防疫政策以及全球央行积极收紧货币政策的因素，导致全球经济增长放缓，给制造业的需求带来压力。”

李主礼说，我国电子业PMI滑落反映出全球对电脑和智能手机的需求放缓。我国今年6月份的晶片产量跌2.6％至13个月以来的最低水平。

随着全球需求减少，李主礼认为，我国制造业未来几个月面对萎缩的风险，因为电子业对我国制造业的贡献庞大，占了40％。

华侨银行首席经济师林秀心说：“继连续四个月萎缩后，电子业的供应商交货呈小幅扩张状态，意味着供应链短缺问题有所缓解，但进口、投入品价格和积压订单的扩张放缓，显示需求不稳定。”

考虑到本地制造业者悲观看待下半年的商业展望，以及全球经济增长和需求下滑的可能性，林秀心表示，就算未来几个月的制造业PMI跌破50，她也不会感到意外。

她预测，我国制造业的增长在第三季和第四季，会分别放缓至约4％和2％以下。