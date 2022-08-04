净利息收入与非利息收入双双增长 华侨银行次季净利增28％至14.81亿元

华侨银行集团行政总裁黄碧娟对集团前景持谨慎乐观，她预期今年主要市场整体经济维持增长，但运营环境的逆风加剧将导致经济增速放缓。集团认为次季强劲表现下来可能无法延续。

净利息收入和非利息收入双双增长，推动华侨银行（OCBC）第二季净利同比大增28％至14亿8100万元，超出市场预期。尽管如此，考虑到运营环境的逆风加剧，集团认为这个强劲表现下来可能无法延续。

华侨上半年净利同比增7％至28亿3700万元。集团宣布派发每股28分中期股息，派发率是上半年净利的44％，高于去年同期的25分。派息日是8月25日。

华侨星期三（8月3日）开市前公布今年第二季和上半年业绩。公司股价高开，全日上扬1.44％至11.99元。

在业绩发布会上，华侨银行集团行政总裁黄碧娟对集团前景持谨慎乐观，她预期今年主要市场整体经济维持增长，但运营环境的逆风加剧导致经济增速放缓。今年全年贷款增长料呈中个位数，比第一季时的中高个位数预测更偏谨慎。

不过黄碧娟指出，利率上扬推动净利息收入增长，抵消非利息收入近期遭遇的压力。“尽管市场波动加剧，但我们很高兴看到财富管理业务获得净新资金流入，以及新保险销售良好。”

对于中国房地产市场面对债务危机，黄碧娟透露：“我们向中国客户提供的境内贷款仅占整体贷款2％，约三分之一是房地产贷款，这些贷款组合素质良好，主要由银行服务网的客户、大型财团和企业组成。”

不良贷款率跌至1.3％

截至今年6月底，集团不良贷款比率为1.3％，低于前一季的1.4％和一年前的1.5％。集团次季拨出7200万元准备金，同比减少69％，上半年信贷成本为7个基点。

在资产增长和利润率扩张的推动下，华侨次季净利息收入同比增16％至17亿元新高。

较高的交易和保险收入，推动非利息收入同比增6％至11亿8000万元。

大东方控股（Great Eastern Holdings）为集团贡献的净利同比增23％至2亿3700万元。

集团净利息收益率（NIM）从首季1.55％上升16个基点至1.71％，增幅显著优于早前公布业绩的大华银行（UOB），后者上升9个基点至1.67％。另一家本地银行星展集团（DBS）于星期四（8月4日）开市前公布最新业绩。

华侨银行财务总监陈首平对集团次季NIM显著改善表示意外，他预计下来增幅不会太大，NIM到今年底升至稍高于1.8％的水平。

他认为，NIM急速上扬相信是因为本地贷款之中有15％是与新元隔夜利率（Singapore Overnight Rate Average，简称SORA）挂钩，这个比重正逐渐增加。他解释，相对之前使用的新元掉期利率（Singapore Dollar Swap Offer Rate，简称SOR），SORA对市场利率变化的反应更快。

马来亚银行证券公司分析师迪兰（Thilan Wickramasinghe）在最新报告中指出，NIM强劲上升使华侨业绩超出市场预期，看好下半年进一步改善。

不过他也说：“尽管资产素质到目前为止仍然良好，但宏观经济放缓和信贷成本上升可能带来准备金上扬的风险。”

他对集团在2022年至2024预估财年的NIM预测上调17至23个基点。虽考虑到宏观经济放缓，贷款增长下调1至2百分点，但更高的NIM将能抵消。

迪兰维持买入评级，目标价从14.04元上调至14.39元，上涨空间22％。